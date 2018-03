Sólo Nuevo León tiene un convenio con Conagua que le permite vigilar acuíferos

En aquella entidad “realmente tenemos un consumo impresionante” de agua para uso industrial, señaló el funcionario foto: la jornada zacatecas

El agua residual tratada se pone a disposición de industrias: Garza

De 32 entidades, sólo Nuevo León, donde se encuentra la que se denomina “la capital industrial del país”, ha concretado un convenio con la Comisión Nacional de Agua (Conagua) que le permite vigilar los acuíferos y participar en la administración de sus concesiones, “para yo saber entonces como organismo operador en dónde estoy parado”, dijo el director general de Servicios de Agua y Drenaje de Monterrey.

“Eso podríamos hacer en Zacatecas, vigilar el acuífero” y poner a disposición de la industria minera “o la que sea”, el agua residual tratada como se hace en aquel estado norteño, que además, es menos costosa que la que proviene del entorno natural.

“Decirles, a ver, aquí tienes un potencial de X metros cúbicos por segundo de agua residual tratada que te va a costar por mucho, menor a la que cuesta el acuífero. Desconozco el precio que tenga la zona del acuífero aquí en Zacatecas pero en Nuevo León es más barata el agua residual tratada que la del acuífero”.

Servicios de Agua y Drenaje de Monterrey es la empresa operadora del estado de Nuevo León, una empresa estatal que presta servicio “a 51 municipios y a más de cinco millones de habitantes que tiene 24 horas de agua al día y 365 días del año con calidad y presión constantes”, precisó.

En aquella entidad “realmente tenemos un consumo impresionante” de agua para uso industrial, mismo que situó por encima de los 4 metros cúbicos por segundo.

Propuso para Zacatecas lo que se ha hecho en aquella entidad, potenciar el agua residual tratada para inyectarla a la industria “y entonces cuidamos el acuífero en un convenio”.

Más que una Ley General de Aguas a la que sí es necesario reformar, se quiere la “tropicalización de las leyes estatales” en la materia, no para pasar encima de la Constitución sino para adecuarlas a las circunstancias que vive cada entidad, expuso.

“Nosotros hicimos el único convenio que existe a nivel nacional, Nuevo león firmó un convenio con la Comisión Nacional del Agua para poder vigilar el acuífero, poder administrarlo, y no la Comisión Nacional de Agua”.

Gerardo Garza González expuso que en aquella entidad el suministro de agua para los procesos industriales no representa un problema porque además los propios inversores “van y hasta construyen su infraestructura con incentivos”.

Afirmó por otro lado sobre el tema del agua en general, que “en realidad el futuro ya lo tenemos aquí”.

“El futuro está con nosotros porque vamos tarde en este tipo de cosas”. Dijo que es necesario que en México se enfoquen todas las fuerzas del conocimiento existentes en la materia porque la información necesaria para atender la problemática hídrica en el país se está quedando en las tesis, en los libros y en las bibliotecas.

Agregó que debe replantearse el tema de la administración del agua desde la situación particular de cada entidad “y resolver el problema como siempre lo ha querido hacer la Comisión Nacional del Agua, por cuenca –existen 13 de ellas en territorio nacional- y no por estado, verlo intrafronteras o interfronteras”.