Meade: las propuestas de AMLO me dan pesadillas

José Antonio Meade, durante la entrega de solicitud de registro como candidato Presidencia de la República, por la coalición Todos por México, hace unos días. Foto La Jornada

Ciudad de México. José Antonio Meade, candidato presidencial del PRI, dijo que todas las propuestas de Andrés Manuel Lopez Obrador, candidato de Morena, le dan pesadillas y son muy preocupantes, de un “mesianismo exacerbado”, pero puede volver a dormir en paz cuando piensa en la certeza de que va a ganar. “No estoy contendiendo por la medalla de plata”, aseguró.

Cuando se le preguntó su opinión por los planes de López Obrador , en especial que someterá a consulta ciudadana las reformas estructurales de este sexenio, Meade dijo que su respuesta sería hipotética y de ficción porque no hay posibilidad del triunfo del tabasqueño.

-En caso de que el ganara…

-No hay manera, no hay manera compañero, respondió el abanderado del tricolor.

Es importante, agregó, que la ciudadanía contraste propuestas y perfiles.

“Y contraste un mesianismo ya exacerbado y un autoritarismo a flor de piel. Y, la verdad, bien preocupante”, expresó durante una conferencia de prensa al término de una reunión privada con la Asociación Mexicana de Empresas de Hidrocarburos.

Apuntó también que debe haber una reflexión seria acerca de la reforma educativa.

En cuanto a las investigaciones pendientes de la Procuraduría General de la Republica se limitó a reiterar su compromiso de iniciar un gobierno sin fuero que deslinde responsabilidades en el 100 por ciento de los casos.

Cuando se le preguntó de la situación actual y de la resolución de casos pendientes como Odebrecht respondió: tendremos una fiscalía autónoma que deslinde responsabilidades en cien por ciento de los casos. “Hay que pedirle a la PGR que avance”, dijo.

Antes de retirarse de Hacienda de Los Morales, en Polanco, dijo que ya no está en un lejano tercer lugar sino en segundo sitio.

“Ya estamos en segundo y vamos a ganar.

“La estrategia es ganarle a Andrés. Esa es la única estrategia; nosotros no estamos contendiendo por la medalla de plata”, expresó.

-Que opina de las propuestas de Lopez Obrador?

-Vi extractos (de una entrevista televisiva que dio el candidato de Morena). Los extractos me dejaron sin dormir.

-¿Es broma?

-Por lo menos me dieron pesadillas . Me preocupo esa desubicación personal en términos de su vision , y me preocupan todas y cada una de sus propuestas.

-Los tres se dan por ganadores el 1 de julio…

-De esos 3 es el único que sabe de Economia y derecho, el que mejor maneja los números y el que tiene más capacidad analítica soy yo, aseveró.