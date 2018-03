Acude Claudia Córdova al Ministerio Público a levantar acta circunstanciada

“Yo hago esta denuncia de algo que me sucedió a mí y estoy en el derecho de hacerlo público porque me sucedió a mí”, dijo la artista visual Claudia Córdova sobre la denuncia que hizo en este medio de un episodio de violencia sexual en que señala como agresor al también artista visual Jesús Reyes Cordero Chucho Reyes.

Instó a mujeres que hayan sido víctimas de violencia sexual a que denuncien pública y legalmente estos actos, “porque la cultura de la denuncia nos podría llevar a que los diferentes ámbitos” de desarrollo, sea el trabajo, la escuela o la calle, se constituyan en “espacios libres de violencia machista”.

“Es muy difícil porque es tu palabra contra la de ellos (…) pero la denuncia aporta a que podamos vivir las mujeres en un mundo sin acoso y a lo mejor suena muy utópico, muy lejano, pero hay que ir aportando -para que esto ocurra-. Yo me quedo con las palabras de los zapatistas: ‘Esto es para los que vienen’. Yo no gano nada. Es más, me produce conflicto, estrés, desgaste emocional. Pero es para las –artistas plásticas y/o visuales- que vienen, para que puedan disfrutar de espacios museísticos, de galerías y de formación libres de acoso –sexual-”.

Ayer por la mañana informó, tal como le instó Reyes Cordero a hacer a través de un texto publicado en su perfil de Facebook, Claudia Córdova acudió al Ministerio Público (MP) para levantar una Acta circunstanciada de hechos donde quedó asentado el episodio, misma de la que proporcionó copia a La Jornada Zacatecas.

“Yo fui esta mañana –del 12 de marzo- a levantar mi denuncia ante el Ministerio Público en el Centro de Justicia para las Mujeres. El delito está prescrito, ya no aplica una sanción penal por los años que han transcurrido (…) pero queda como un antecedente. Si Chucho Reyes tiene otra denuncia, sobre todo si es reciente, de un delito de orden sexual, seguramente tendrá consecuencias. Ya tiene un antecedente ante el Ministerio Público tal y como él lo solicitó”.

Cabe recordar que Córdova Rojas refirió en la entrevista publicada en este medio el pasado 8 de marzo, Día Internacional de la Mujer (como parte de una serie de testimonios de mujeres sobre acoso u hostigamiento sexual ocurridos en diferentes ámbitos), que el tocamiento habría ocurrido cuando ella tenía 19 años edad, actualmente cuenta con 31.

Dijo que la edición constituyó un antecedente “de alzar la voz” para las mujeres, “y ojalá que sean más las que denuncien porque la denuncia es una buena manera de frenar estos hechos”.

Reyes Cordero sostiene en su publicación “que: no he tenido ningún trato profesional con ella, no hemos sido colaboradores y mucho menos amigos”.

En réplica Claudia Córdova expuso, “sinceramente creo que no se acuerda, si yo hubiera estado en ese estado –ella dijo que el artista se encontraba alcoholizado-, a la mejor tampoco no me acordaría y además pasaron muchos, muchos años (…) Seguramente él no se acuerda pero yo sí porque desde ese momento ya no fue ‘el maestro Chucho Reyes’, dejé de tenerle ese respeto y admiración. Y desde entonces le doy la vuelta como mucha gente le da la vuelta”.

“No es un secreto para nadie que su personalidad puede ser complicada, pero si no denunciamos si no hay un antecedente legal, no hay nada que lo frene”.

Aunque el acta circunstanciada no procederá legalmente, es una manera de “agarrarle las manos, de que lo piense dos veces, no solo él sino otros compañeros artistas que pudieran pensar en acosar a alguien”, dijo.

La nota en que ofrece su testimonio sobre hostigamiento sexual fue compartida en redes sociales repetidas veces y generó comentarios de respaldo al testimonio de la artista pero también agresiones verbales en su contra, tal como la virulencia en ese contexto puede ser.

“Se compartió tantas veces que me fue imposible seguirlas. Y ya no quise la verdad. Es un desgaste emocional muy complicado (…) Sí, yo no puedo interponer una denuncia por el delito de calumnia”.

Concretamente respecto de las que tuvieron su agente en mismas mujeres, a veces especialmente violentas sexualmente, observó que muchas de ellas aún forman parte “de la vigilancia de un sistema patriarcal” con el que colaboran.

Los comentarios agresivos se vertieron a la nota compartida nunca directamente en su perfil de Facebook o por inbox, comentó, pero ocurrió a la par, y que agradece, una serie de manifestaciones de respaldo vía mensajes por WhatsApp e inbox, llamadas telefónicas y al momento de encuentros cara a cara con otras mujeres y compañeros artistas, “todos muy positivos, todos fueron mensajes de apoyo. De sí te creo”.

Mediante mensajes privados conoció otros testimonios de hechos que padecieron mujeres artistas “que yo no puedo denunciar porque a mí no me pasaron”.

Distinto a lo expuesto por Reyes Cordero en su texto cuando refiere como “una particular percepción de lo que para ella ha sido su experiencia en el medio artístico”, esos testimonios expuestos en solidaridad a Claudia, corroborarían que en ese ámbito persiste el acoso sexual contra las féminas.

Acerca de la posible vía legal que tomen estos hechos agregó, “no sé de qué manera vaya a proceder Chucho Reyes. Yo asumo la responsabilidad de mis actos como él tiene que asumir la suya”.

Agregó que en el Centro de Justicia para las Mujeres a donde acudió para levantar el acta circunstanciada de hechos, el procedimiento fue fácil y rápido.

“Yo me sentí muy protegida. Tenía la ayuda de una psicóloga con procedimientos para evitar la revictimización y con la amabilidad de todo mundo. Me sentí muy bien, me sentí muy protegida y cuando salí del MP me sentí liberada (…) ahora hay un antecedente”.