No se debe cambiar de enfoque ni buscar alternativas en caso de que resultados de renegociación del TLCAN sean desfavorables: Bárcena

Planta de General Motors de Coahuila. Foto La Jornada / Archivo

Frente a los avances en la renegociación del Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN) y al hecho de que el capítulo más sensible sea el de los componentes de las manufacturas, sobre todo en la rama automotriz, el secretario de Economía del estado, Carlos Bárcena Pous, aseguró que no se debe cambiar de enfoque en la atracción de inversiones ni buscar alternativas por si los resultados fueran desfavorables en este sentido.

Aunque en este momento, dijo, sí haya “cierto impasse” en la atracción de inversiones tanto nacionales como extranjeras por el TLCAN, así como por la volatilidad del mercado y las elecciones en México, recalcó que se trata de “algo temporal”.

Apuntó, pues, que “estamos hablando de algo temporal, de los próximos cuatro a seis meses, no estás hablando de años ni mucho menos y tampoco debes salir ahorita tratando de mitigar algo que no es mitigable porque simple y sencillamente es un elemento que no está bajo nuestro control; definitivamente no podemos hacer gran cosa”.

En el caso concreto de Zacatecas, expuso que sí se esperaban afectaciones pero hasta el momento no ha habido consecuencias en los proyectos que las empresas que trabajan en la entidad ya tenían programados.