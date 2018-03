Ningún partido tiene monopolio de la virtud, destaca Meade

El candidato de la coalición Juntos por México a la Presidencia de la República, José Antonio Meade Kuribreña, durante su presentación en la 81 Convención Bancaria, ayer en Acapulco. Foto Cuartoscuro

Acapulco, Gro. En México, ningún partido político tiene el monopolio de la virtud o de la falta de ella, afirmó este viernes José Antonio Meade Kuribreña, aspirante presidencial por la coalición Todos por México, cuando en la 81 Convención Bancaria respondió a dudas que genera el Partido Revolucionario Institucional (PRI), uno de los que abandera su candidatura, respecto de la honestidad.

Ningún partido tiene el monopolio ni de la virtud ni de la falta de virtud; los que vamos a contender somos los candidatos, y el candidato que va a contender soy yo. En materia de trayectoria de vida, sin ninguna ambigüedad, soy quien con más calidad puede voltear a ver no solamente a la ciudadanía, sino a mi esposa y a mis hijos y decir que he sido honorable , sostuvo.

Meade fue recibido por los banqueros con un largo aplauso al ingresar al auditorio. Es el candidato que menos necesita presentación. Felicidades, Pepe, nos has acompañado de muchas facetas: como autoridad, regulador, compañero, colega. Bienvenido, esta es tu casa , dijo Marcos Martínez Gavica, presidente de la Asociación de Bancos de México.

Meade Kuribreña, secretario de Hacienda hasta noviembre pasado, se presentó ante los presidentes y directores de los 50 bancos que operan en México para afirmar que las elecciones se ganan en las campañas y esta campaña todavía no empieza .

Como lo adelantaron los banqueros al inicio de esta convención, uno de los temas sobre los que querían escuchar definiciones más claras del candidato Meade es el relacionado con el combate a la corrupción.

En todas las preguntas sale la inquietud: no hay duda de que eres un hombre honrado, que tienes una trayectoria que se puede exhibir a la opinión pública. Pero no se puede decir lo mismo del partido que te postula. ¿Qué vas a hacer con esa apelación? , planteó el moderador Leonardo Curzio.

Meade respondió con su afirmación de que ningún partido monopoliza la virtud o es el único que carece de ella. Y, en ese punto, propuso lo que llamó una variación sobre el tema.

Vale mucho la pena reivindicar a la política y al servicio público. Haría un ejercicio para validar mi punto. Si aquí levantan la mano quienes han sido servidores públicos, los conozco a casi todos, metería la mano al fuego por prácticamente todos , una expresión que provocó aplausos. Después de ese aplauso metería las manos al fuego por todos.

Abundó: “Es un servicio público que me hace pararme aquí y decir ‘yo no soy el que voy a meter a la cárcel’, sino más bien decir ‘yo estoy dispuesto a que, si fallo, me metan a la cárcel a mí’”.