Cossío: aspirantes al Ejecutivo no discuten grandes temas del país

El ministro José Ramón Cossío Díaz, en entrevista con ‘La Jornada’. Foto La Jornada

Sábado 10 de marzo de 2018. Los grandes temas del país, particularmente los de derecho, no están siendo discutidos por los candidatos, “y por ejemplo el sistema federal mexicano, esta forma de relación entre la Federación, los estados, los municipios y los distintos poderes, está quebrado, aseguró José Ramón Cossío Díaz, ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN).

“Creo que el sistema federal de hoy es muy abigarrado, contradictorio y no hemos observado con detenimiento que llevamos un ciclo en el que la Federación, a cuento de leyes federales, se ha estado quedando con casi todas las atribuciones legislativas.

Ahí valdría la pena que los candidatos nos dijeran cuál es su consideración del Estado federal , indicó.

En entrevista con La Jornada, el integrante del máximo tribunal del país, hizo también un análisis sobre el nuevo sistema de justicia penal, y sostuvo que se debería hacer un alto y un diagnóstico para ver qué es lo que realmente no está funcionando.

Cossío Díaz estudió derecho en la Universidad de Colima y posteriormente obtuvo la maestría en derecho constitucional y ciencia política en el Centro de Estudios Constitucionales de Madrid; se graduó como maestro en derecho por la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), y es integrante de importantes organizaciones académicas y de profesionales del derecho.

Además, fue uno de los ministros designados por el Senado tras la reforma constitucional de diciembre de 1994, que facultó a ese órgano legislativo para nombrar a los integrantes de la SCJN a propuesta de ternas presentadas por el Ejecutivo federal, y el próximo 30 de noviembre concluirá su encargo.

–Usted ha señalado que los candidatos deben concentrase en los grandes problemas del país –se le recordó.

–Efectivamente, a lo que debería llevar una campaña política es a comparar propuestas. Uno debiera, como electores racionales, diferenciar las propuestas y votar por aquella persona que sea más adecuada, sean de derecha o de izquierda. Si no hay esa oferta, si sólo hay descalificación, agravios e insultos, no se vota por ideas, sino simplemente se sufraga. Así uno no tiene la oportunidad de exigir a los vencedores que cumplan con algo.

Al preguntarle cuál es la agenda que cree que deben tener quienes aspiren a cargos de elección popular, indicó:

La relación entre la Federación, los estados, los municipios y los distintos poderes está quebrada . En segundo lugar, el ministro consideró que los candidatos deben pronunciarse acerca de “cuál es su concepción de la división de poderes. La idea tradicional, ya sabemos, Ejecutivo, Legislativo y Judicial, pero han ido apareciendo un montón de nuevos órganos, y dentro de éstos, distintas posibilidades: centros, comités, comisiones, que me parece han enrarecido muchísimo la administración pública, federal y local. En consecuencia, me parece que es muy difícil gobernar; entonces, ¿qué vamos a hacer con el sistema de división de poderes?

El “tercer problema, que ya sabemos es central, digo una obviedad, es todo este asunto de la corrupción: qué van hacer… Vamos a tener un fiscal general, pero qué tan autónomo puede ser éste. Vamos a tener fiscales anticorrupción, y qué posición tienen, éste me parece un asunto central; qué vamos a hacer con estas comisiones que se han generado, es decir, ahí es la parte que a uno le gustaría escuchar, porque así se podrían generar réplicas, contestaciones y debate”.