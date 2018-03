Paro8M #Paro8MZac #HuelgaDeMujeres

La Gualdra 329 / Día Internacional de la Mujer / #Paro8M

Este 8 de marzo, hay un llamamiento internacional a la huelga internacional de mujeres que, por un lado funciona a manera de conmemoración de todas aquéllas que nos precedieron, lucharon y dieron sus vidas para que hoy las mujeres comencemos a acceder a derechos como la educación, el voto, la representación política, el matrimonio voluntario, el trabajo asalariado y el derecho a decidir; y que por otro lado, representa la continuidad de esas luchas feministas en todo el mundo, seguimos luchando.

El feminismo como proyecto político presenta a las mujeres como clase, como sujeto histórico, deja de lado las individualidades para dar paso a las problemáticas que nos afectan a las más; así por ejemplo, aunque yo como individuo haya podido acceder a la educación, al trabajo asalariado o a la representación política, mi lucha no cesará hasta que todas las mujeres, de todas las regiones del mundo puedan estar en igualdad de condiciones.

El feminismo como proyecto cultural aboga por que las mujeres tengamos voz, porque nuestros cuerpos no sean objetos de uso y a modo del capitalismo, por el derecho a la justica, a denunciar y a que nuestras denuncias se tomen en serio; por el derecho a decidir sobre nuestros cuerpos, decir sí o no a la maternidad; por el derecho a decir si casarnos o no, con quién y a qué edad ¡No más niñas forzadas al matrimonio!

El feminismo como izquierda, retoma la lucha de clases desde una perspectiva interseccional, es decir, no se puede hablar de un solo feminismo (blanco de clase media) que represente todas las luchas de las mujeres; sino que existen muchos feminismos que se ven atravesados por condiciones de raza, de clase social, religión, edad; etc. hablar del feminismo como izquierda, no refiere a una sola identidad política, sino a reflexionar el feminismo como una forma radical que nos lleve a posicionarnos a la izquierda de nosotras mismas, a romper poco a poco con la estructura patriarcal que de una u otra forma llevamos dentro.

El feminismo como defensa de la vida y el territorio, un feminismo que lucha contra los proyectos extractivistas de la minería que despoja, con lujo de violencia y complicidad del Estado a la gente de sus casas y sus tierras de cultivo; un feminismo que lucha contra los proyectos que exterminan la vida, acaban con el agua, los bosques, la diversidad de maíz y contra el orden patriarcal que impide que las mujeres posean y administren tierras ejidales. El feminismo por el territorio también son las autodefensas, las mujeres que con palos, piedras y machetes se reúsan a que el narco, las fuerzas armadas y la policía desaparezca a sus [email protected], [email protected], [email protected] y compañ[email protected] de lucha.

El feminismo como un proyecto de paz busca justicia para las mujeres asesinadas, violadas, torturadas y desaparecidas; tan solo en 2017 nos fueron arrebatadas 1844 mujeres por crímenes por razones de género en el país; la lucha es por la aparición de los 43 y también por los más de 32,000 desparecidos en México, que son nuestros padres, hijos e hijas, hermanos y hermanas. La lucha por la paz y la seguridad también es tarea feminista ¡No a la Ley de Seguridad Interior!

La huelga feminista se llevará a cabo este 8 de marzo, habrá quienes podrán para todo el día y quienes lo harán 15 minutos y aun así tenemos la seguridad de que sin nosotras para el mundo ¿quién ahora trabajará por salarios de miseria? ¿Quién cuidará de los hombres, los niños, los enfermos y los ancianos? ¿Funcionarán sin las mujeres las empresas, las escuelas y los gobiernos?

La razones para la huelga son muchas y las maneras de participar también, por eso La Unidad de Colectivos por la Defensa de los Derechos Humanos de Niñas y Mujeres invita este 8 de marzo sumarse a la huelga internacional feminista en un contingente exclusivamente de mujeres que saldrá a las 4:30 pm del “Caballito de González Ortega”.

Después de la marcha, nos concentraremos en la Plazuela de la Caja y realizaremos actividades artísticas y de denuncia con la participación de las integrantes de los distintos colectivos, esta actividad es para todo el público y aliados.

¡Las esperamos! ¡Hasta que la dignidad se haga costumbre!

*En colaboración con la Unidad de Colectivos por la Defensa de los Derechos Humanos de Niñas y Mujeres.

https://issuu.com/lajornadazacatecas.com.mx/docs/la_gualdra-329