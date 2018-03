El Festival Cultural ¿la cultura como un proceso transversal?

Editorial Gualdreño 329

Finalmente se dio a conocer el programa del Festival Cultural Zacatecas 2018, a tan solo unas semanas de que dé inicio, tenemos ya en nuestras manos el documento que informa qué eventos y espectáculos se presentarán en nuestra ciudad del 24 de marzo al 7 de abril. La primera impresión fue de desconcierto si he de ser franca y explico por qué a continuación. Desde que se anunció que el tema de esta edición sería “Expresiones de la paz: la cultura como un proceso transversal” mis expectativas fueron muchas, imaginaba que el programa de este festival consideraría no sólo la inclusión en el discurso de cultura de paz, sino que consideraría una nueva forma de hacer las cosas; tal vez, pensaba, que al ser tan urgente que se implementen estrategias para disminuir la violencia que tiende últimamente a permear casi todo -incuso nuestro estado de ánimo-, no sólo el contenido de la programación, sino las formas, cambiarían, pero no.

Vemos un programa muy bien equilibrado en contenidos musicales; celebro por ejemplo la inclusión de conciertos en coordinación con la Coordinación Nacional de Música y Ópera del INBA; así como espectáculos que consideran al público infantil, como es el caso de Las voces en la muralla, un concierto escénico dirigido por Luis Martín Solís -quien trajo a Zacatecas hace algunos años La legión de los enanos, una obra de teatro de calle memorable-. Y a propósito de esto, podemos observar que en esta edición se programó más contenido teatral; ya estoy esperando, por ejemplo, ver Living Room, Gravedad y Sin Fronteras, de la compañía italiana Workcenter Jerzy Grotowsky; El viaje de los cantores, dirigida por José Concepción Macías; Un hombre, una mujer y un perro, con la actuación de Roberto Sosa y dirigida por Ignacio Flores de la Lama; Un día particular, de la Dir. Claudia Ríos; a la Compañía Nacional de Teatro, que presentará la obra El Diccionario, dirigida por Enrique Singer; y El Silencio, que presentará la compañía zacatecana La Ciénega Teatro, sólo por mencionar algunos ejemplos.

Ahora bien, yo estoy ya haciendo mi agenda en la que estoy incluyendo las obras y los conciertos a los que deseo asistir, sobre todo porque conozco de la trayectoria de los participantes; de los que no conozco, me he dado a la tarea de investigar quiénes son y qué es lo que hacen; ahora obtener información es relativamente sencillo para quien tiene acceso a internet y tiempo, sobre todo tiempo e interés, porque hay quienes no lo tienen. Volviendo al tema de la paz, imaginemos ahora qué sucede en las colonias alejadas del centro de la ciudad, o en otros municipios en la que los procesos de violencia van a la alza, ¿sus habitantes también estarán informados o interesados en buscar esa información relacionada con el programa del festival? Lanzo esta pregunta al aire e imagino qué tipo de información reciben los habitantes de las zonas más conflictivas, ¿cómo y qué harán a nivel institucional para convencer a esos espectadores potenciales de que asistir a un concierto, un espectáculo de danza o de teatro durante esas dos semanas es una buena opción para ellos?

Tal vez sea el momento de pensar y repensar en esas estrategias de comunicación que ayuden a difundir la cultura y las artes en nuestra población; quizá sea necesario también que empecemos a considerar el “desaprender” las formas tradicionales de difusión y enfocarnos en lo que realmente deseamos construir: un escenario que considere realmente los proceso transversales, que rompan con los procesos actuales que no han contribuido a obtener una cultura de paz.

Y es que, estimado lector, si queremos cambiar y aminorar las situaciones de violencias -porque son muchas y diferentes- y fomentar la paz, no basta solamente con diseñar un programa de calidad para el festival. En dos semanas no se puede conseguir que un proceso transversal se implemente, es indispensable que se cuente con un plan que considere objetivos a corto, mediano y largo plazo. Ojalá ese plan exista ya y sólo nos haga falta conocerlo; pero si no existe, urge que empiece a formularse.

Que disfrute su lectura.

[email protected]

https://issuu.com/lajornadazacatecas.com.mx/docs/la_gualdra-329