La Jiribilla 02/03/2018

UNO: “Más y más Cultura”

De acuerdo con el Inegi, 3 de cada 10 personas con educación de nivel superior no leen libros; el 65% de la población que habita en localidades de más de 100 mil habitantes no asiste a eventos culturales; 35% de la población en general no acostumbra leer nada; y en el 73% de los casos, las personas no recuerdan que en sus viviendas se hable de eventos culturales.

Por eso es tan importante la Cultura y un referente de ésta en Zacatecas sin duda es el Festival Cultural cuyo programa será presentado este fin de semana bajo la idea general de PAZ.

DOS: “Sin instituciones que paren la guerra de lodo”

En plena guerra de acusaciones entre priístas y panistas; en pleno uso de la PGR para golpear a los opositores no es aceptable que tengamos instituciones clave para el desarrollo democrático sin titulares: la Auditoría Superior de la Federación sigue sin responsable, la Fiscalía Anticorrupción no tiene para cuando, y sigue pospuesto el debate en torno al nuevo fiscal general de la República.

Nuestro país hecho un desastre también en materia institucional y siguen asustando con el petate del muerto.

TRES: “Teorías de la conspiración”

La estrategia contra Anaya es tan descarada y burda en el obvio uso de las instituciones contra un contrincante, que ya existen sospechas de si en verdad quieren descarrilarlo.

Sin duda es muy diferente hacer un camino a un hospital que lavar dinero, pero podríamos estar frente a tres hipótesis:

1. El PRI-Peña odia realmente a Anaya que le importa poco las formas.

2. El PRI prefiere tumbar a Anaya para comenzar una rendición pactada con AMLO.

3. El PRI-Peña en contubernio con el PAN comienzan el amasiato a través de una compleja operación de victimización.

Mucho se podrá escribir, pero la operación cicatriz sin duda será casi imposible.

Para claridad de todos, ayer mismo se supo que el jefe Diego, principal asesor de Ricardo Anaya, asistió al festejo de cumpleaños de José Antonio Meade.

Negocios son negocios.

COLOFÓN: “Sondeo jornalero”

Una vez puesto en el Senado de la República el tema de la “Estafa Maestra” y la UAZ, ¿cree que las autoridades actúen con mayor rigor?

70% No.

30% Sí.

