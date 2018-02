La Gualdra 328 / Río de palabras

Dios, ojalá exista Dios.

Eliseo Alberto

Así no. Así no. Así nomás no. A ver… ¿te gustaría que te vieran tus hijos así? Todo meado, mugroso, barbón, con el cabello seboso, con cara de asustado, muerto de hambre, apestando a sudor agrio, a orines, a mugre, cochambroso y flaco… por eso te digo… así no, nomás no. ¿Te gusta andar dando lástimas? Así no, así nomás no. ¿Toda la puta vida vas a ir con la mano extendida pidiendo caridad? De que pides con respeto, que no andas robando a las personas, quitándole a los demás lo mucho o lo poco. ¡Qué comodidad! ¡Qué cómodo el señor! Nosotros los que nos tallamos el lomo qué culpa tenemos de lo que te pasa. Te botaron del trabajo, tu mujer y tus hijos te dejaron. Se fueron, no quieren saber nada de ti… así no. Así nomás no. ¡NO! A ver… a ver… ¿qué culpa tenemos nosotros? ¿Qué obligación?… Eh… eh… eh… ¡llégale! ¡A jondiar gatos de la cola!