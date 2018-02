El arte sirve para combatir la miseria: Jonathan Shaw, escritor y tatuador

¿Para que existe el arte, sino es para combatir la miseria? Es lo bueno que podemos practicar, por lo menos yo, desde mi punto de vista como artista; es lo que digo con firmeza, pues actualmente existe una crisis espiritual universal”, dijo el escritor Jonathan Shaw, en la conversación de Música, Libros y Tatuajes, con Eduardo Rabasa, dentro del Sexto Encuentro Regional de Narrativa Centro-Occidente.

Se está destruyendo el planeta y el ser humano está destruyendo el medio ambiente, para obtener más y más ganancias. Y eso se ha convertido en un demonio que acaba con los seres humanos.

Comentó que aunque mucha gente se enfoca en el gobierno de Estados Unidos, por la mala gestión de Donald Trump, recordó que esos problemas ocurren en muchos países. Y el hombre debe cuestionarse la manera en cómo vive.

“El demonio se manifiesta más allá, está en todo el mundo. Estamos todos en el mismo barco, en caminos diferentes pero en lo mismo. Si alguien nos ve de afuera, va a decir que estamos todos locos. Es mucha cagada lo que hemos hecho los seres humanos, la inquisición, guerras y víctimas, y eso sigue pasando”, dice Shaw.

Opinó que en una comunidad hay conciencias y cada persona tiene una manera distinta de pensar, por lo que no escribe para tratar de convertir la conciencia de la gente, a no ser que la gente que tiene una conciencia sobre ciertos temas, sepan que no lo piensan solos.

Y es que se encuentran a alguien que piensa de la misma forma. Destacó que escritores como Bukowsky le dieron la oportunidad de expresar y escribir lo que le pasar por la cabeza, pues le señalaron que él como ser humano, tenía un valor, tenía el derecho de expresarlo a través del proceso creativo.

Relacionado