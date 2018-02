Ejército Mexicano se conduce con “estricto apego al Estado de derecho”: Almazán Bertotto

Foto: LA JORNADA ZACATECAS / Archivo

El comandante de la 11 Zona Militar señaló que las misiones del Ejército en la actualidad “atienden los diversos desafíos que enfrenta la nación”, los cuales “imponen la obligación al titular del Poder Ejecutivo en turno de emplearnos”

Este instituto armado celebró esta mañana su 105 aniversario

El Ejército Mexicano es una institución sólida, profesional y confiable, que se sujeta “irrestrictamente al poder civil” y se conduce con “estricto apego al Estado de derecho y con respeto a los derechos fundamentales de cada persona”.

De esta forma describió el comandante de la Onceava Zona Militar, Guillermo Almazán Bertotto, al instituto armado que este lunes, 19 de febrero, celebró su 105 aniversario.

La conmemoración se dio con un desayuno en el que participaron miembros de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), autoridades civiles federales, estatales y municipales, así como integrantes de la sociedad civil.

En su discurso, Almazán Bertotto recalcó que las misiones del Ejército Mexicano en la actualidad “atienden los diversos desafíos que enfrenta la nación; amenazas y riesgos que imponen la obligación al titular del Poder Ejecutivo en turno de emplearnos con el fundamento de las atribuciones que le confiere nuestra Carta Magna”.

El origen de esta institución, recordó el general de Brigada Diplomado de Estado Mayor, fue la determinación de un grupo de mexicanos que “asumieron decir no a la ilegalidad, decir no a la confabulación, decir no a la traición a la patria”, cuando Victoriano Huerta mantuvo preso a Francisco I. Madero y a su gabinete para usurpar la Presidencia de la República.

Concluyó que, ante esta decisión que tomaron los iniciadores del Ejército Mexicano, los actuales militares, tanto en servicio como retirados, “tenemos el deber legal y moral de seguir ese ejemplo”.