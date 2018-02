Nombramiento de Hugo Jiménez en el Conalep no fue por acuerdo político

Gema Mercado Sánchez, titular de la Secretaría de Educación de Zacatecas (Seduzac), aseguró que el nombramiento de Hugo Jiménez Álvarez como director del Colegio Nacional de Estudios Profesionales Técnicos (Conalep), plantel Fresnillo, a pesar de sus antecedentes en su administración al frente del Instituto Tecnológico Superior de Fresnillo (ITSF), no fue por acuerdo político.

Explicó que el ex director del ITSF, rescindido el año pasado de esa institución por diversas irregularidades y señalamientos de falta de probidad, fue elegido por mayoría en una sesión de la Junta Directiva y no hay impedimentos legales para que ocupe tal cargo.

“Él tuvo un problema en el Tecnológico de Fresnillo que derivó en su rescisión, pero no hay un procedimiento administrativo, no hay una sanción o algo legal y su nombramiento en el Conalep se debe a una propuesta en la Junta Directiva”, expresó la funcionaria.

En ese sentido, Mercado Sánchez expuso que Jiménez Álvarez es una persona que ha estado en el sistema educativo mucho tiempo y por lo tanto “es alguien que se reconoce en Fresnillo y las acusaciones que se hacen no deben tener consecuencias si no son cosas que estén debidamente fundamentadas y terminadas en alguna sanción”.

Es decir, indicó entonces que en términos legales no hay nada que le impida ocupar un nuevo cargo en el sistema educativo, en este caso en el Conalep, y su nombramiento se realizó en la Junta Directiva.

Recordó que en el ITSF “se le hizo una rescisión contractual por parte del nuevo director pero no hay una demanda o una acusación en alguna instancia legal que pudiera impedirle acceder a una posición como la que acaba de acceder”, dijo la secretaria de Educación.

La actual administración del ITSF, a cargo de Mario Dévora, rescindió al ex director luego de encontrar que se auto asignó un bono de casi 400 mil pesos sin que fuese autorizado por la Junta de Gobierno.

Según la documentación que en su momento dio a conocer, el encargado del despacho de la dirección presentó la propuesta de otorgar el bono a la Junta de Gobierno tiempo después de haberlo cobrado.

El documento de rescisión señala en ese sentido que Jiménez Álvarez incurrió en falta de probidad en esa y otras prácticas, por lo que la dirección decidió proceder con el despido del instituto.

