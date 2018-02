El sector inmobiliario en Zacatecas se ha desplomado en los últimos 2 años: Canadevi

El sector del desarrollo de viviendas nuevas en Zacatecas se ha desplomado en los últimos dos años; la burocracia, la falta de reglamentación y, en suma, la “indiferencia” con la que las autoridades han tratado a este sector empresarial en la entidad son las causas de esta situación, aseguró el presidente estatal de Cámara Nacional de Desarrollo y Promoción de Vivienda (Canadevi), Hernán Valverde Ramírez.

El líder empresarial informó que en 2015 se construyeron en Zacatecas 3 mil nuevas viviendas, en 2016 fueron 2 mil 427 y el año pasado la cifra cayó a las mil 622, por lo que en este periodo se ha tenido una reducción en las actividades del sector cercana al 50 por ciento.

En el desglose de las razones a las que atribuyen este decrecimiento del desarrollo de viviendas mencionó, en el caso concreto de la zona conurbada de Zacatecas y Guadalupe, la escasez de tierra, su encarecimiento y la concentración de la propiedad.

En este sentido, expuso que es poca la extensión de terrenos que en la zona metropolitana hay para un uso habitacional de alta densidad, ya aprobado por las autoridades tanto estatales como federales. A esto, agregó, se suma que “el 70 u 80 por ciento de la superficie destinada para viviendas está en manos de tres o cuatro personas y eso hace que quede demasiado limitado” el acceso a espacios para desarrollos urbanos.

Por otra parte, y con mayor hincapié, el presidente de Canadevi se refirió a la falta de reglamentación que existe para los trámites que deben cumplirse por parte de los empresarios de este ramo.

Esto conlleva, dijo, que se alarguen los tiempos y que los pagos sean excesivos. Por ejemplo, señaló que el promedio nacional marca que estos procesos no deben sobrepasar los 90 días y en Zacatecas la media es de 310 días para poder concluir los trámites ante las autoridades.

Esta ausencia de una normatividad homogénea en todos los municipios o, como lo calificó Valverde Ramírez, “esos vacíos jurídicos” provocan “ocurrencias” por parte de los encargados de atender a los desarrolladores de vivienda.

Aunque estas trabas son generalizadas, precisó, hay algunos municipios que concentran las mayores dificultades y que son Fresnillo, Río Grande, Jerez e inclusive Zacatecas.

Reconoció, por el contrario, que Guadalupe “está un poquito más adelantado”; no obstante, recalcó que no es suficiente ya que el ayuntamiento requiere del apoyo de gobierno del estado.

Por tanto, puntualizó que “esa indiferencia con la que han estado tratando a la industria de la vivienda es lo que hace que esto haya decrecido y si no ponemos atención al rubro en la vivienda económica y de bajos ingresos, es decir, hasta 500 mil pesos de precio de venta va a tender a desaparecer en el estado desafortunadamente”.

Valverde Ramírez destacó que Gobierno del Estado debe tener presente la importancia que este sector tiene en la economía de la entidad.

Para ejemplificar esta relevancia informó que, partiendo de un precio de 350 mil pesos por vivienda y de la meta que quieren alcanzar este año de regresar a la construcción de 3 mil nuevos hogares, se estarían invirtiendo en este ramo de la economía 3 mil 500 millones de pesos; “movilizamos el comercio, los materiales para construcción, los materialistas, los camioneros, la mano de obra, la industria de los alimentos…”, dijo.

Agregó que por cada casa de se construye se generan cuatro empleos pero, como contraparte, resaltó que Zacatecas es el estado “más atrasado” en la producción de vivienda.

Por ello, concluyó que “quiero sensibilizar a la autoridad que vean que se genera muchísima economía al construir viviendas, que no busquen la manera de cómo no hacer las cosas, sino de cómo sí hacerlas”.

