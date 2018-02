Tus labios me enseñaron a sentir

lo que es ternura

y no me cansaré de bendecir tanta ternura…

Canción popular

.

Ahora sólo quedaba el firmamento lleno de estrellas,

y el silencio absoluto.

Arthur Miller

Un paso… dos… cinco… te detienes frente a mí y acercas tus labios a los míos… y me besas… brevemente. Te das vuelta y caminas… un paso… dos… tres… te detienes. Respiras… te das vuelta y regresas… un paso… dos… cinco… te detienes. Me miras… me vuelves a besar… pero esta vez ta punta de tu lengua repasa mis labios, despacito, húmeda, tibia… te das la vuelta y reinicias el recorrido. Despacio… paras… suspiras… giras… y comienzas a caminar… uno… dos… tres… cinco pasos… Llegas a mí y clarito podemos escuchar nuestra respiración… Poco a poco la sincronizamos… Nuestras bocas entreabiertas… nuestros labios se chupan y las lenguas recorren nuestras bocas… Nos miramos…

Te das vueltas y caminas… uno… tres… cinco pasos… te detienes… Gimes… Das vuelta y reanudas recorrido cerrando los ojos… despacio… uno…. dos… cinco pasos… has llegado. Abres los ojos. Nos miramos… acerco mis manos a tu pecho. Se posan, suave, muy suave… en el centro de las palmas puedo sentir cómo se endurecen los pezones. No se dicen nada… no es necesario…. ya lo han dicho todo…