¡Ay, no!, ahí está otra vez en el espejo esa carita. Esa sonrisa que quiere ser pícara, pero se reprime. Ese par de ojos que por más que quiera evitarlo no dejan de parecer soñadores, risueños. ¡Ay, no!, me veo y me veo y pienso: ya valió. En la cabeza me empiezan a joder un montón de pájaros, en el estómago me patean mariposas y más abajito… mejor ya ni le sigo. Y es que es por el tiempo, por esta época del año, todo mundo se alborota. Ve uno el amor por todas partes: en la tele, en el radio, en el internet. La gente se transforma, compra flores, globos, mantas y muñecos de peluche. Y pues a uno, nomás de ver le dan ganas. Sí, ganas de andar igual de enamorado, aunque uno no tenga ni de quién estarlo.

