¿Has sentido ese hormigueo recorriendo tu cuerpo cuando te hablan bajito? cuando escuchas el sonido de papel rasgado al desempacar un objeto o el murmullo de la lluvia, ¿te resulta familiar?

Para explicar este tipo de sensaciones, recientemente se ha acuñado el término ASRM (Autonomous Sensory Meridian Response o Respuesta Sensorial Meridiana Autónoma), aunque suene muy rimbombante, aún no hay investigaciones neurológicas serias que profundicen sobre este fenómeno tan placentero, al parecer no es un tema que interese de momento a la ciencia; lo cierto es que la experiencia empírica de deleite al escuchar susurros y sonidos suaves es mucho más antigua y que cada vez crece más el número de personas que experimentan o “descubren” esta forma de placer.

Cuando era niña me gustaba ver dibujar, el sonido de los lápices o los colores rozando el papel me provocaba entonces -y hoy- una especie de escalofrío que comienza en la cabeza y me eriza la piel, con el tiempo me fui encontrando, a veces por asalto, con nuevos estremecimientos. Sin ser consciente de ello, desde entonces he sido uno de esos seres afortunados que responden con un reguero de endorfinas ante estos estímulos.

El ASRM ha ido ganando popularidad gracias a plataformas de video como Youtube o Reddit en formatos de video blogs, juegos de rol (la mayoría no sexuales), lecturas y narración de historias, en donde cada vez se encuentran más creadores de contenidos y públicos.

Desde hace algunos años he tenido problemas de insomnio y en la búsqueda soluciones prácticas para esta afección di con una gran variedad de videos de susurros, chasquidos, gente comiendo, desempacando cosas, haciendo esculturas de jabón, etc. No se pueden imaginar mi confusión al sentir ese cosquilleo viendo un video de una mujer coreana organizando un cajón en silencio, con apenas lo suaves ruiditos de los objetos al chocar, ¡qué demonios es esto!, pensaba.

En algunos debates en los medios de comunicación o en foros de internet el ASMR ha sido catalogado como una reacción sexual a estímulos auditivos, sin embargo en mi experiencia y en la de muchos otros no se trata de una excitación sexual, sino una sensación de placer; aunque en los terrenos del deleite ¿quién determina las fronteras?; si hay algo escurridizo y que escapa a toda lógica de ordenamiento es sin duda el mundo de las sensaciones. Les llaman orgasmos cerebrales, aunque puedo dar fe de que esa sensación de cosquilleos sucede efectivamente a ras de piel.

¿Cómo se siente?

Haz la prueba, instálate en un lugar cómodo, conecta los audífonos a tu teléfono celular, busca ASRM videos en alguna plataforma, puedes elegir un role play (mis favoritos son los que fingen que te están maquillando), dale a iniciar… al principio puede ser un poco chocante, pero luego comenzarás con el cosquilleo, el cuero cabelludo suele erizarse y la piel se pone chinita, un escalofrío suele recorrer la espina dorsal; después de unos minutos viene la sensación de relajación, es casi hipnótica, y después será muy probable que te duermas.

Shhhh, dulces sueños.