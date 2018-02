Hoy López Obrador visita Zacatecas para firmar acuerdo con el magisterio

Este sábado al mediodía, en el Multiforo de las instalaciones de la Feria Nacional de Zacatecas (Fenaza) estará Andrés Manuel López Obrador, precandidato a la Presidencia de la República por la coalición Juntos Haremos Historia, conformada por Movimiento de Regeneración Nacional (Morena), el Partido del Trabajo (PT) y Encuentro Social (PES).

El objetivo de esta visita será el de firmar un acuerdo con el magisterio nacional. Durante la conferencia de prensa dada el 28 de enero para anunciar este encuentro, el presidente de Morena en la entidad, Fernando Arteaga, aseguró que de este documento “surgirán las bases para recuperar derechos que el actual régimen que mal gobierna ha arrebatado a nuestros maestros”.

Señaló que se les ha negado su derecho a las bases y a una pensión digna, mientras que a los estudiantes mexicanos se les ha privado de su derecho a una educación “laica, gratuita y con tintes progresistas, científicos, culturales; es decir, ha denigrado la función del maestro de nuestra patria”.

En el mismo sentido, este jueves en rueda de prensa el ex dirigente del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE), Rafael Ochoa Guzmán, aseguró que el apoyo que los maestros le dan a López Obrador deriva del “resentimiento, el dolor y el rechazo” del gremio contra la Reforma Educativa.

Consideró que el evento que se llevará a cabo este sábado, 19 de febrero, en primer lugar no es una ocurrencia, sino que se basa en lo “profundamente molestos” que están los trabajadores de la educación con los cambios que han afectado su trabajo. Por ello, sostuvo este acto tendrá como consecuencia un “sacudimiento nacional”.

En esta ocasión la visita del precandidato a Zacatecas se centrará en la capital del estado para sostener este encuentro y firmar el acuerdo con el magisterio; no obstante, a finales de 2017 recorrió varios municipios del estado entre los que estuvieron Sombrerete, Miguel Auza y Río Grande.

Revés en contra de Juan

Díaz de la Torre

El secretario general del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE), Juan Díaz de la Torre, podría quedar suspendido de sus funciones por la resolución provisional de un juicio de amparo que resolvió el juez federal segundo de distrito en materia de Amparo con sede en Baja California, lo que abre la puerta para que, en poco tiempo, entre en funciones la ex lideresa Elba Esther Gordillo Morales.

De resolverse a favor de Gordillo, el congreso nacional convocado por De la Torre para la próxima semana no sería legal.

