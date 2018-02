Imperaron la política y el diálogo para solucionar conflicto: Corral

Ciudad de México. El gobernador de Chihuahua, Javier Corrral Jurado, sostuvo que en el acuerdo obtenido con el gobierno federal, a través de la Secretaría de Gobernación, “imperó la política como instrumento para solucionar el conflicto, y el diálogo y el consenso”.

En una concentración con la que dio por terminada la Caravana a la Ciudad de México, en el Hemiciclo a Juárez, afirmó que la Secretaría de Gobernación recuperó “la capacidad de relación con los gobiernos de los estados, que se había trasladado a la Secretaría de Hacienda y Crédito Publico”.

Incluso expresó su reconocimiento “a los buenos oficios y liderazgo de Alfonso Navarrete Prida (secretario de Gobernación), que buscó una solución digna y honorable” al diferendo.

También confió que el presidente Enrique Peña Nieto “honrará su palabra en los acuerdos” que se firmaron la noche del sábado en Bucareli y sostuvo que si bien uno de os compromisos es no presentar una controversia constitucional contra el convenio de transferencia de fondos al estado, habrá que esperar a que se depositen los 900 millones de pesos comprometidos este sábado.

En el caso de Alejandro Gutiérrez, ex secretario General Adjunto del PRI señalado de operar la transferencia de fondos para las campañas de ese partido en 2016, dijo que su traslado a una prisión federal no se pactó a cambio del dinero. “Quiero aclararlo. Es otro tema de la ‘operación mediática de nado sincronizado’, la vergonzosa Jornada. No hemos negociado la justicia”.

Indicó que Alejandro Gutiérrez seguirá preso, sujeto a proceso “y aprovecharemos el viaje: Vamos a pedir a la federación que nos reciban internos federales que tenemos en los Ceresos estatales. Estoy seguro que no se van a oponer y en los próximos días vamos a enviar la lista de cientos de internos federales” que están en las cárceles estatales.