Zacatecas, entre las entidades con menos aumento de homicidios dolosos al cierre de 2017: Semáforo Delictivo

Con los datos del cierre de 2017, la organización Semáforo Delictivo coloca a la entidad entre las que menos aumento tuvieron en el número de homicidios dolosos cometidos ese año respecto a los ocurridos en 2016.

Pese a esta posición en la tabla nacional, el 23 por ciento de incremento que hubo en este delito de un año a otro, según las estadísticas de este organismo, supone que fueron asesinadas 102 personas más en 2017 para hacer un total de 562 víctimas de “ejecuciones”, que es el término usado en el mapa que se difundió en las redes sociales de Semáforo Delictivo.

No obstante, estos datos no son los mismos que reportaron las autoridades estatales ya que, tomando en cuenta las cifras oficiales que dio la Procuraduría General de Justicia del Estado (PGJEZ) a finales del año pasado, el incremento fue de 26.3 por ciento y el número de personas que fueron asesinadas ascendió a 724.

La diferencia entre unas cifras y otras es de 162 casos más de homicidios dolosos de acuerdo con las propias estadísticas oficiales, mientras que en 2016 las autoridades reportaron 573 asesinatos.

En la tabla que publica Semáforo Delictivo se resalta que “las ejecuciones del crimen organizado incrementaron en todos los estados en el 2017”, con sólo dos excepciones que son Morelos y Sonora, entidades donde se reportaron disminuciones.

Agrega que “en 11 estados hay incrementos superiores a 100 por ciento. Nayarit tuvo un incremento superior al 900 por ciento”.

Ante las estadísticas referidas, la organización cuestiona: “¿Ustedes creen lo que dicen los funcionarios que la violencia no está relacionada al mercado de drogas? ¿Le seguimos a la guerra o les quitamos el negocio a los narcos y narco-políticos?”. El mensaje concluye con un hashtag que sostiene que “es la hora de regular las drogas”.

