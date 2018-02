Integrantes del CEN-SNTE trataron de impedir asamblea de la delegación D4-1

Luego de ser forzados por docentes a permanecer, se eligió el nuevo Comité Delegacional

Si reunión se declara como inválida, los acuerdos serán defendidos en el Congreso Estatal

Representantes del Comité Ejecutivo Nacional del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (CEN-SNTE) pretendieron impedir la asamblea de la delegación D4-1, pero los docentes los forzaron a permanecer y presenciar la elección del nuevo Comité Delegacional y de los delegados que participarán en el Congreso Estatal Extraordinario de la sección 34.

El argumento para no realizar la asamblea fue que el padrón estaba conformado por 2 mil 600 profesores y en ese momento solamente había 265, pero los docentes señalaron que en otras delegaciones se habían realizado las asambleas a pesar de una asistencia limitada.

Los representantes del CEN, quienes debían conducir la asamblea, manifestaron que debía emitirse una nueva convocatoria y quisieron retirarse del lugar donde se realizaría el proceso, pero los maestros jubilados lo impidieron e instalaron la asamblea.

Teresa Oceguera Contreras, quien posteriormente fue electa como secretaria general de la delegación, afirmó que la intención de los funcionarios sindicales de no realizar la asamblea era en represalia porque esa delegación comenzó con el movimiento de jubilados cuyas exigencias recientemente fueron cumplidas.

Ante la posibilidad de que los representantes del CEN notifiquen que la asamblea no fue válida, manifestó que los acuerdos serían defendidos en el Congreso Estatal Extraordinario de la sección 34 del SNTE que se efectuará el 6 y 7 de febrero en Paraíso Caxcán.

Durante la asamblea, solamente se propuso a una planilla para contender por la secretaría general y el resto del Comité Ejecutivo Delegacional, por lo que se realizó el protocolo del voto de cada uno de los asistentes.

Luego de tomar protesta como secretaria general de la delegación, Oceguera Contreras asumió su responsabilidad y manifestó que la movilización que realizaron los jubilados durante meses para exigir el pago del seguro de vida y de retiro demostró que “la razón y el derecho nos asiste”.

En ese sentido, dijo que el compromiso del nuevo comité delegacional es mantenerse atentos para que esa situación no vuelva a ocurrir y para que se cumpla con los compromisos pendientes.

También exigió una mayor eficiencia del servicio médico para los jubilados y una mayor cantidad de préstamos y promover actividades de vinculación con otras organizaciones afines.

Posteriormente, se eligieron cinco delegados para participar en el Congreso Estatal Extraordinario, entre los cuales está Maura López Aguilar, actual dirigente del Movimiento Democrático del Magisterio Zacatecano (MDMZ), y Roberto Carrillo, ex dirigente de la disidencia magisterial.