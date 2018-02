Hay dos rubros primordiales que se deben atender en el Siapasf: director

“Tenemos que jugar con las tarifas de la Comisión Federal de Electricidad (CFE) porque los puntos de equilibrio en los que tenemos derecho a contratar, a veces se nos rebasan o se quedan rezagados y tenemos que estar jugando con las tarifas de manera permanente”, aclaró Rafael Valenzuela. Agregó que esta estrategia no es perjudicial, al contrario la CFE avala este apoyo de estrategias a través de lineamientos que permite a los organismos operadores determinar en algunos casos las tarifas y en caso de implementarse en El Mineral, se es- pera obtener recursos por el orden de los 300 mil pesos de manera mensual. Explicó que estudiarán las zonas donde se encuentran funcionales los equipos de rebombeo para implementar las tarifas horarias donde se permita apagar los equipos en el lapso cuando el costo de energía eléctrica sea más elevado, si se hace esta estrategia de ahorro, el Siapasf recibirá un beneficio en la reducción en el cobro de la paraestatal. También dijo que se tiene la falsa idea de requerir equipos electro- mecánicos de altas potencias para sustraer grandes volúmenes de agua, la idea es errónea porque según el especialista la misma función o con mejores resultados se hace con equipos más eficientes que utilicen menos insumos energéticos.

Asignatura pendiente

Dentro del organismo operador se ha detectado una gran cantidad de personas que cuentan con el abasto del vital líquido pero no tienen debidamente asentado su contrato, o si lo tienen forman parte de la población morosa. Actualmente el Sistema de Agua Potable de Fresnillo cuenta con un total de 39 mil usuarios, de los cuales 7 mil usuarios se encuentran en la condición de morosos, es decir, que 17.94 por ciento del padrón no paga el agua potable a pesar de tener con- trato o conexión. En el estadístico no se encuentran contemplados los ciudadanos que acceden a los servicios de agua y carecen de contrato. “Es una de las tareas más im- portantes en las que estaremos trabajando”, expresó el nuevo responsable del Siapasf, y reveló que han solicitado ser considerados para concursar para un apoyo económico a través de la Comisión Nacional de Agua (Conagua) para ejecutar la actualización del padrón de usuarios del Siapasf. Dentro de diversas revisiones en los sectores del municipio, es frecuente detectar comercios o grandes empresas que al momento de efectuar su pago de servicio lo hacen como si fueran casas habitación con consumos de servicios medios o bajos, lo que representa pérdida de recursos sumamente indispensables para el organismo. En caso de tener el aval de la Conagua, y derivado de la in- formación que arroje el padrón, se conocerá a certeza los puntos potenciales que se tendrán que corregir en la cabecera municipal e implementar la estrategia de ahorros operativos; se prevé que la mayor cantidad de casos de morosidad se pudiera presentar en las colonias de la periferia, donde el abasto es irregular y en las parte norte es casi inexistente. “Los morosos representan un volumen grandísimo que nosotros tenemos que ir tras ellos, no hemos tomado hasta el momento alguna medida hasta que concluyan los diagnósticos inmediatos y conocer en qué sector iniciaremos a trabajar, por lo pronto hacemos la invitación para que los usuarios se acerquen y regularicen su situación”, finalizó Rafael Valenzuela Rodríguez.