Asamblea general del SPAUAZ no tuvo quórum

La primer asamblea general del sindicato de personal académico de la universidad autónoma de Zacatecas, previa al emplazamiento de huelga que vence el próximo 16 de febrero, solamente contó con 20 asistentes, por lo que no hubo quórum para llevarla a cabo. Pedro Martínez Arteaga, secretario general, afirmó que hay muchas causales de huelga que la rectoría no ha atendido, pero el pago de la prima de antigüedad mitigo la inconformidad de los docentes expresada en el plebiscito anterior, cuando la diferencia solamente duende 11 votos a favor de la no huelga.

