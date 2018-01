Se registran aspirantes a precandidaturas a diputaciones locales por Morena

Cumplieron trámite Mónica Borrego, Héctor Menchaca, Alma Dávila y Ricardo Arteaga

Este miércoles será la jornada destinada a quienes busquen contender por una alcaldía

Fernando Arteaga, dirigente estatal del partido, aseguró que la lista definitiva de precandidatos se publicará el 5 de febrero en la página www.morena.si

Este martes fue el día en que los aspirantes a ser precandidatos por una diputación local por Movimiento de Regeneración Nacional (Morena) se inscribieron, mientras que este miércoles será la jornada destinada a quienes busquen contender por una alcaldía.

La actual diputada Mónica Borrego Estrada se registró para la reelección a fin de volver a ocupar una curul en la próxima Legislatura local, representando al Distrito I.

Expuso que “en dos años no se puede hace un trabajo donde podemos dar resultados al 100 por ciento. Creo que se trabajó mucho, se hizo una ley, estamos pendientes con la de los adultos mayores; y darle seguimiento es el objetivo”.

Asimismo, Héctor Menchaca informó a través de redes sociales que se registró como aspirante a precandidato para buscar la diputación local por el Distrito V con cabecera en Fresnillo.

“Con gusto les comparto que este día (ayer), acorde a lo marcado en el Proceso Interno de morena, me he registrado como aspirante a candidato local por el Distrito V con cabecera en Fresnillo. Agradezco a todos su apoyo y compañía, ahora es momento de trabajar por mejores leyes para Zacatecas, que beneficien a los fresnillenses”, expuso en una publicación en su red social de Facebook.

Asimismo, Alma Gloria Dávila Luévano, integrante del Programa de Estudios e Intervención para el Desarrollo Alternativo (PEIDA) de la Universidad Autónoma de Zacatecas (UAZ), se registró como aspirante a competir como precandidata a una diputación local por el Distrito IV de Guadalupe.

Por su parte, Ricardo Arteaga Anaya, dijo que este martes presentó su solicitud de registro como pre candidato a diputado local por el Distrito I ante la Comisión Nacional de Elecciones de Morena.

El dirigente estatal del partido, Fernando Arteaga, aseguró que la lista definitiva de precandidatos, tanto los que se registraron este martes como quienes aspiren a una alcaldía y se postulen este miércoles, se publicará el 5 de febrero en la página www.morena.si.

“Está en proceso porque todavía nos faltan elementos de quiénes fueron; no es todavía un dato final. (…) La convocatoria establece que el asunto de dar datos en firme tendría que ser el 5 febrero”, después de que los documentos de los aspirantes sean revisados y se obtenga la resolución definitiva por parte de la Comisión Nacional de Elecciones, informó el líder de Morena en Zacatecas.