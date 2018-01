El Despertar

También se insiste en recordar cómo AMLO mandó al diablo a las instituciones . Mandar al diablo significa descalificar a una persona, cosa o institución. Si hubiera dicho eso barrería con todo el aparato institucional del mundo y AMLO sería un anarquista formidable. La verdad es que AMLO mandó al diablo a SUS instituciones, aquellas que tuvieron que ver con el fraude electoral de 2006. Todos los críticos están de acuerdo que en el último sexenio ha habido una erosión grave en las instituciones. Actualmente la SCJN y el INE están reprobadas por la opinión pública (Consulta Mitofsky, 2016). El actual presidente, Enrique Peña se ha caracterizado por dañar a las instituciones, no sólo porque su mal desempeño las ha desacreditado, sino debido a acciones y omisiones del propio Peña que tiene a varias instituciones acéfalas.

La frase AMLO es un peligro para México fue inventada por propagandistas españoles contratados por Felipe Calderón y el PAN en 2006 para lanzar una campaña negra contra AMLO, difundida mediante espots en los medios masivos de comunicación a escala nacional. A pesar de que la ley prohíbe las calumnias en la propaganda electoral para difamar a los contrincantes, el IFE no ordenó al PAN que retirara los espots. AMLO no contestó la campaña lo que fue, evidentemente, un error. Hasta la fecha muchas personas siguen utilizando esa frase para referirse a AMLO y a su movimiento. Vale la pena recordar a Paul Krugman (economista, premio Nobel de Economía 2008), quien afirmó que “si bien la prensa estadunidense presenta a Andrés Manuel López Obrador, dirigente nacional de Morena, como un ‘populista peligroso y que amedrenta’, lo mismo se decía sobre Luiz Inácio Lula da Silva, que resultó ser ‘un buen gobernante’”. El verdadero peligro está en la acumulación de injusticias, impunidades y desigualdades que tienden a incrementarse y a violentar a la población.

Una cosa que hay que subrayar es que la mayoría de las críticas contra AMLO están basadas, voluntaria o involuntariamente, en hechos falsos o fantasías, no hacen un verdadero juicio objetivo que nos haría mucho bien a los que apoyamos a López Obrador. Los críticos no examinan el papel que cumplió AMLO en el gobierno de la capital. Si se hiciera un cotejo entre AMLO y los otros gobernadores panistas y priístas que le fueron contemporáneos, se vería que el tabasqueño supera a todos no sólo en honradez y austeridad, sino en capacidad de gestión y en construcción de la solidaridad, en aprobación de la población y en respeto a la vida institucional.

