Detienen en Fresnillo a hombre que podría estar vinculado a ataque contra policías de Cañitas de Felipe Pescador registrado en octubre pasado

Portaba un arma de fuego y dosis de posible cocaína

FRESNILLO, ZACATECAS. Como parte de la estrategia para fortalecer la tranquilidad y la paz social, en el municipio de Fresnillo fue detenido un hombre que portaba un arma de fuego calibre 38 milímetros, así como siete bolsitas que en su interior contenían polvo blanco con las características propias de la cocaína, de acuerdo con un comunicado oficial.

La detención tuvo lugar durante los operativos de seguridad y vigilancia que desarrollan los elementos de la Policía Municipal de Fresnillo, quienes al encontrase circulando en el camino de terracería que conecta la comunidad de Cerro Gordo con Plateros, detectaron a un hombre que circulaba en una motocicleta de color verde, mismo que al percatarse de la presencia policial, mostró actitud sospechosa.

Tras marcarle el alto, de manera voluntaria, accedió a la revisión correspondiente, encontrándosele en la bolsa delantera del pantalón una bolsa de plástico transparente con seis cartuchos útiles calibre 38 milímetros; también portaba un arma de fuego tipo revólver calibre 38 milímetros, abastecida con cinco cartuchos útiles.

De la misma manera, le fue localizado un sobre amarillo, en cuyo interior se encontraban siete bolsas de plástico transparentes tipo ziploc, cada una con una calcomanía con las siglas de un grupo delictivo y rellenas de polvo blanco con características propias de la cocaína.

Debido a que la motocicleta en la que circulaba no contaba con el número de serie, no fue posible determinar si ésta contaba o no con reporte de robo.

El detenido fue identificado como Gabriel “N”, de 29 años de edad, quien podría ser un hombre identificado con el alias “El Lagañas”, a quien se le relaciona con la agresión perpetrada el 15 de octubre de 2017 a la comandancia de la Policía Municipal de Cañitas de Felipe Pescador, en la que murió un elemento policiaco.

Por lo anterior, tanto el detenido como la motocicleta, el arma y la posible droga fueron puestos a disposición del Ministerio Público, instancia que procederá con la carpeta de investigación correspondiente.