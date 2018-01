27 de febrero, primera subasta de una de las 15 propiedades que Issstezac venderá

El 27 de febrero se realizará la primera subasta de una de las 15 propiedades que el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado de Zacatecas (Issstezac) venderá, después de que recibiera luz verde para ello por parte de los diputados locales antes de que concluyera el 2017.

El patrimonio que se ofertará en este proceso, que estará dividido en seis subastas aproximadamente, equivale a 11 por ciento de la “reserva técnica total” de la dependencia estatal que, según expuso el director general, Francisco Javier Martínez Muñoz, asciende a 2 mil 550 millones de pesos.

Por ello, dijo que la cantidad de dinero que esperan obtener por estas ventas será de unos 250 millones de pesos, cifra que coincide con el monto total arrojado por los avalúos comerciales que se le entregaron a la Legislatura local al momento de solicitar la enajenación de los inmuebles, de las casas y los lotes.

El funcionario señaló que todas estas posesiones se encuentran en desuso y sostuvo que suponen un gasto, principalmente de mantenimiento, que no es rentable para el instituto.

Además indicó que el dinero que se obtenga será destinado tanto a las pensiones como, sobre todo, a un fondo exclusivo para préstamos, ya que éstos son la principal demanda de los derechohabientes y actualmente no se tiene liquidez para incrementar el otorgamiento de créditos a los trabajadores del estado.

En este sentido, Martínez Muñoz señaló que actualmente hay 60 millones de pesos prestados, los cuales se dieron en 2017; no obstante, añadió que hay 450 solicitudes más que hasta ahora no se han podido atender.

Respecto a las subastas que se hagan, las cuales dijo el director del Issstezac que no tendrán que sobrepasar un periodo de mes y medio desde el 27 de febrero, especificó que serán transmitidas en vivo a través de Internet.

Además, comentó que en caso de que haya inmuebles o terrenos que no lleguen a ser adquiridos por este mecanismo, se podrá proceder a su venta directa, pero puntualizó que serán los de menor tamaño y, por tanto, de menos valor.

El patrimonio que se está poniendo a la venta se encuentra en varios municipios como Zacatecas, Guadalupe, Fresnillo, Jerez y Jalpa, y sus precios oscilan entre 369 mil pesos el más barato hasta los 109 millones de pesos.

El primero que se subastará, informó el funcionario, será el terreno que tiene el instituto en la Calzada Solidaridad y Prolongación de la Avenida Pedro Coronel, es decir, el terreno baldío que se encuentra frente al Colegio de Bachilleres. Es un predio de 2.8 hectáreas y tiene un valor comercial de más de 75 millones de pesos.

Al inicio de la conferencia de prensa en la que presentó el proceso de subastas, Martínez Muñoz recalcó que es necesario adquirir liquidez por esta vía debido a que la reforma que se hizo en 2015 al Instituto comenzará a dar resultados en el año 2019.

Asimismo concluyó que, de acuerdo con los estudios actuariales que por ley se hacen cada año, el Issstezac tiene viabilidad financiera hasta 2030 con la reserva técnica que tiene.

Por su parte, los líderes sindicales del SNTE Sección 58 y del Sutsemop, Óscar Castruita Hernández y Miguel Ángel Toribio Bañuelos, avalaron este procedimiento argumentando la necesidad de que el Instituto tenga dinero para otorgar préstamos y precisaron que se mantendrán vigilantes de que el recurso que se obtenga se destine a los fines establecidos.