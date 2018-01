Hay un avance de 80% en aplicación de vacunas contra la influenza: SSZ

Gilberto Breña Cantú, secretario estatal de salud, informó que se tiene un avance de 80 por ciento en la aplicación de vacunas contra influenza A/H1N1 en la entidad. Mientras que a la fecha se mantiene el último reporte de pacientes con el virus, “hemos dado un reporte semanal, y seguimos con 29 casos confirmados de influenza, sin defunciones”, detalló.

Señaló que es normal que se registre un aumento en los casos de infecciones respiratorias en la entrada del año. Tan sólo el 2017 cerró con 623 mil 700 casos de infecciones respiratorias. Mientras que en el tema de neumonías se registraron más de 3 mil casos el año pasado. Y en este inicio del año ya se tienen registrado cerca de 70 casos.

Mientras que semanalmente, en promedio se llegan a registrar hasta 10 o 13 mil casos de infecciones respiratorias, lo que representa un 6 por ciento menos en comparación con el año pasado, apuntó.

Breña advirtió que es importante que quien presente los primeros síntomas de una infección respiratoria, acuda a la unidad de salud más cercana, pues una mala atención de la enfermedad, puede acarrear una neumonía.

Una de las recomendaciones, es cubrir la nariz y boca con un pañuelo desechable al toser o estornudar, y tirarlo después de usarlo. Lavar las manos frecuentemente con agua y jabón, especialmente después de estornudar o toser.

En caso de no tener agua cerca, se puede usar un limpiador de manos a base de alcohol como el gel antibacterial. Asimismo, se recomienda dotar de vitamina C a niños menores de 5 años y adultos mayores de 60 y abrigarlos con al menos tres capas de ropa.

En caso de presentar fiebre, o cuadros de gripe, se exhorta a no auto medicarse, ya que esto puede originar una complicación de la enfermedad, por lo que se debe acudir con un especialista para recibir el tratamiento médico indicado.

