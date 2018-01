Mayor logro del SEDIF, acercar los programas existentes a la ciudadanía

Uno de los principales logros en este primer año de trabajo en el Sistema Estatal DIF es haber acercado a los zacatecanos de los 58 municipios, los programas que existen y que son para su beneficio, apuntó la doctora Cristina Rodríguez de Tello, presidenta honorífica del organismo.

Apuntó que por lo regular las instituciones se centralizan y aunque existen los sistemas municipales del DIF no se realizaban eventos presenciales, lo cual se realizó a través de la iniciativa de Feria Diferente.

Estos eventos fueron una respuesta a la petición de los ciudadanos, que confiaron en la propuesta del gobernador Alejandro Tello Cristerna, pues durante la campaña la principal petición al ahora mandatario es que regresara a cumplir sus promesas.

El poder acudir a los municipios más alejados en estas ferias, permitió tener ese acercamiento con la ciudadanía. Pero lo más importante fue darles a conocer de qué manera pueden acceder a los más de 5 mil 400 programas que existen en los diferentes niveles de gobierno.

Se debe tomar en cuenta que las personas que viven en los municipios, el acudir a la capital a realizar un trámite, depende de la situación económica y personal. La distancia, aclaró, no sólo se mide en kilómetros, sino en las dificultades que atraviesan.

Otro logro fue que el sistema de Zacatecas pasara del lugar 14 al primero a nivel nacional, por su desempeño. Esto es un logro institucional que se logró gracias a cada uno de los trabajadores de la institución.

Esto representa un beneficio para el estado, pues la Federación voltea los ojos a lo que se hace localmente, y esto puede implicar que se reciban apoyos y se incremente el presupuesto, parta atender a un mayor número de población.

Más de 46 mil niños en el estado reciben desayunos en las escuelas de Zacatecas, y se da alimentos calientes a más de 30 mil personas por medio de los comedores comunitarios, en los cuales se involucran madres de familia, hombres jóvenes, entre otros.

En atención a grupos vulnerables se ha hecho una labor importante, pues se han realizado actividades en escuelas, donde se fomentan los valores por medio de charlas y conferencias dirigidos a todos los integrantes de la familia.

Comentó que gracias a la iniciativa del presidente Enrique Peña Nieto, ahora se cuenta con una ley de protección a los niños. Lo cual es un gran avance, pues los países y la sociedad se forman con las nuevas generaciones.

Muchos de los programas del DIF están enfocados a proteger los derechos de los infantes. Como los de apoyos a madre de familia, becas, entre otros. A la fecha ya hay 49 módulos de la procuraduría de la defensa del menor.

En este sentido, destacó que apela a la buena voluntad de los legisladores locales, ante el proyecto de reforma del código familiar estatal, para destrabar las situaciones jurídicas que postergan la posibilidad de adopción, pues se debe privilegiar el derecho de los menores a tener una familia.

Otro de los proyectos que se tiene es generar espacios de cohesión social. Que los menores puedan salir a jugar a las calles, ya que a través del juego aprenden a compartir, convivir, a perder y a manejar la frustración que esto implica y que estos espacios de convivencia infantil estén en cada uno de los municipios.

En los jóvenes se buscará trabajar temas que les preocupan como embarazos no deseados o de involucrarse en actividades delictivas, para enfoquen sus ideas a un proyecto de vida positivo.

Otra idea que se tiene es crear un centro de apoyo a personas con ceguera, donde se les brinden las herramientas para desempeñarse en la vida económica de su estado y de sus municipios.

Respecto a las críticas que ha recibido en redes sociales y los comentarios negativos hacia el mandatario, con acusaciones de corrupción, indicó que muchos de ellos son malintencionados y sin fundamentos.

Sobre esto, señaló que ignorará aquellos comentarios negativos que no abonan a nada. Dijo estar dispuesta a escuchar a aquellas voces respetuosas que proponen y que hacen una observación sobre el trabajo que se realiza o que falta por hacer.

“En redes sociales se lee y escucha cosas crueles, y esa es la calidad moral de las personas. Por ejemplo nunca desearía la muerte a alguien, más si no me ha hecho nada. No escucharé las cosas negativas, sino a la gente a la que sirvo, no a un grupo de bots pagados y ciudadanos polarizados por un político enfermizo”, dijo Rodríguez.

