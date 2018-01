La Jiribilla 18/01/2018

UNO: “Cosa de familia”.

DOS: “Percepción es realidad”.

TRES: “La última de los rusos”.

COLOFÓN: “César Duarte, un calmante para Corral”.

UNO: “Cosa de familia”

Los voceros del frente no paran de decir que quieren un cambio de régimen, sea lo que eso signifique, pero una parte de ese discurso se va al traste cuando vemos que en Puebla se postulará a la esposa de Moreno Valle o en Veracruz tienen a los Yunes gobernando a ese hermoso estado como una parcela de su propiedad y de MC mejor no hablamos.

Sin embargo el vicio de impulsar a familiares no es único en el Frente, es cosa de darse una vuelta a Fresnillo para entender cómo opera el Clan Monreal, mismo que tiene en vilo a la alianza Morena-PT-PES por una visión localista frente a la enorme oportunidad de ganar la Presidencia. David Monreal debe dejar de torpedear la alianza local por el simple hecho de asegurar una hipotética tercera candidatura a gobernador en el lejano 2021.

DOS: “Percepción es realidad”

Inegi dio a conocer su último reporte sobre la percepción de seguridad y la cosa en Zacatecas es preocupante y en especial en Fresnillo que luce en segundo lugar.

¿Es culpa de las autoridades o los medios?

En política percepción es realidad y para el gobernante le quedan opciones muy acotadas, dar resultados con otra estrategia, que la actual es fallida, pero también los medios pueden poner su granito de arena, no callando los hechos, pero agregar las posibles soluciones desde la formación de ciudadanía bien informada y acapaz de reconstruir comunidad en su trabajo, escuelas y vecindarios.

TRES: “La última de los rusos”

Es desconcertante cómo el equipo de José Meade comete error tras error, fuera de toda la burla en la que se convirtió el tema de los rusos, es por demás pensar que a estas alturas el inefable de Javier Lozano salga a decir mentiras para posteriormente ser desmentido por Navarrete Prida, ahora secretario de Gobernación y el mismo Luis Videgaray tenga que salir, con obvia presión diplomática de por medio, a desmentir a sus esbirros sobre la fantasía, hasta el momento, de una intervención por parte de Putin en México.

Por otro lado es preciso señalar que quien realmente interviene en los procesos políticos en México es Estados Unidos.

Lleva décadas haciéndolo.

Sólo recordemos que Meade es precandidato y no Osorio porque el primero es afín a la tecnocracia neoliberal mundial. Peña Nieto promovió las reformas estructurales y Calderón inició la guerra contra las drogas, todo a pedido y beneficio de los Estados Unidos.

COLOFÓN: “Avance para Corral”

Tuvo que pasar una denuncia pública de un gobernador como Javier Corral, la congregación de miles de ciudadanos y el anuncio de una marcha nacional para que la PGR al fin solicite la extradición del inefable César Duarte, ex gobernador de Chihuahua.

El detalle será saber cuáles son los cargos por los que se solicita la extradición de este digno representante tricolor, esto huele a chicanada.

[email protected]

@ElJornalero_ljz