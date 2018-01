2018. Un año determinante

2018 será un año que se pronostican muchas eventualidades importantes alrededor del mundo. Una de ellas es sin duda el mundial de futbol que se celebrara en el frio país de Rusia, país que aparte de ser cede del próximo mundial estará renovando o reeligiendo una nueva etapa en su gobierno con o sin Bladimir Putin; que al parecer seguirá siendo mandatario de las extensas tierras de Siberia. Bajo este mismo espíritu deportivo, también en el lejano país de Corea del Sur, se celebrara en febrero otra edición de los juegos olímpicos de invierno, que pese a su hostil relación con la Korea del Norte del dictador Kim Young y su preocupante cercanía con semejante vecino amenazante, sin duda será un evento que estará ante los ojos del mundo por motivos políticos y deportivos.

Para nuestro país el 2018 representa un año esperado por muchos y temido por otros, año que será determinante en todos los sentidos para nuestro país y es que es un año donde decidiremos qué rumbo queremos para México decidiendo quien será nuestro próximo presidente. Las campañas electorales están por iniciar y los posibles candidatos están a marchas forzadas por todo el país para buscar la aceptación de la militancia para que sean ellos los que abanderen los ideales y propuestas de gobierno que darán rumbo económico, político y social al país por los próximos 6 años.

El 2018 es un año que también será determinante para la relación con nuestro vecino del norte EUA. Este será el año que las extensas negociaciones para renovar el TLCAN llegarán a su fin para bien o para mal para nuestro país; de salir todo mal y cancelarse el tratado México tendrá que buscar nuevos aliados, aliados que vean en México como tierra de oportunidades de inversión, como China que está cada vez más cerca de convertirse en nuestro aliado principal económico. Pero a decir verdad creo que el gobierno de Trump que está por cumplir un año, ha visto la catástrofe económica que sería para su gobierno separarse de un aliado tan importante como nuestro país que aporta miles de millones de dólares al año gracias a ese tratado, pero es tan volátil el actual gobierno que podemos esperar lo peor.

Ante una escalada de violencia impactante en nuestro país, sin duda el tema de la seguridad será un tema y un reto determinante para la próxima administración federal. La seguridad es ya un tema crucial no solo para el próximo presidente si no para nosotros como sociedad. Con un año 2017 que culmino como el año más violento de las últimas dos décadas, siendo registrados de enero a diciembre más de 25 mil homicidios en todo el país. La realidad es que vivimos en una paradoja donde las instituciones del Estado de seguridad están siendo totalmente rebasadas en capacidad y efectividad por el crimen organizado. También este fenómeno de violencia e inseguridad es por una verdadera descomposición social de nuestra gente. La impregnada “cultura” de la corrupción ha hecho que nuestras instituciones estén cada vez más débiles ante un narco que cada vez penetran más y con facilidad a los senos familiares.

Las campañas están por comenzar y con ellas una guerra cibernética y mediática se desatara. Estemos atentos y receptivos para tomar una decisión que nos impactara de manera profunda. La realidad es que nuestro país ya no aguanta más corrupción y más violencia. Como ciudadanos estamos obligados a participar en un proceso que será determinante para nuestras vidas los próximos 6 años. Así como ante la catástrofe que nos impactó profundamente como el sismo de septiembre y nos unió como sociedad, así debemos participar ante un suceso histórico e importante que sin duda nos dará rumbo y certeza para los próximos años.

Para finalizar:

Esperemos que para México y el mundo este 2018 que recién comienza sea un año donde podamos dar un giro importante para mejorar nuestro futuro por uno más aceptable para nosotros y las futuras generaciones, porque el futuro que estamos construyendo actualmente se vislumbran solo catástrofes sociales y catástrofes naturales si no hacemos nada al respecto. No solo nuestro país que está sumergido en una inestabilidad política y social necesita levantarse de un abismo muy profundo en el solo caímos. Año tras año vemos alrededor del mundo y en nuestro país como el impacto social y ambiental ha causado en nuestro presente un abismo negro y profundo, nuestras malas decisiones están cobrando facturas que de no hacer algo pronto este mundo caeremos en un kaos que comprometa nuestra propia existencia. No me queda más que desearle querido lector un año de mucha salud y prosperidad para lograr todos sus propósitos hechos para este año. Deseo que a finales de este año podamos estar como mexicanos unidos y deseosos de tener un país más próspero y un país donde vuelva a reinar la paz y el amor que son elementos que sin duda nos salvaran de no destruir este mundo. ■