Realiza Stcecytez paro laboral en los planteles y dirección del subsistema

El Sindicato de Trabajadores del Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado de Zacatecas (Stcecytez) realizó un paro laboral en planteles y dirección general de ese subsistema para exigir el pago de la primera quincena de enero y la segunda parte del aguinaldo, pues hasta este martes no se les había dispersado.

Lucio Mendoza Amaro, secretario general de ese sindicato, informó que también se adeudan otras prestaciones contenidas en el Contrato Colectivo de Trabajo como el bono de fin de año. Equivalente a 41.5 días de salario, días económicos no disfrutados y bono de puntualidad y asistencia.

El argumento de la dirección del colegio y de las autoridades educativas, comentó, es que no hay recursos y que la Federación no ha ministrado el monto que le corresponde del financiamiento.

Sin embargo, dijo que el bono de fin de año es una prestación del Gobierno del Estado, no federal, por lo que continuarían con el paro laboral este miércoles, hasta que se realice el pago correspondiente.

Mendoza Amaro precisó que aproximadamente son 35 millones de pesos los que se requieren para pagar segunda parte del aguinaldo, prestaciones y salario de la primera quincena de enero.

Comentó que en días anteriores se reunió con la directora general del Cecytez y con funcionarios de la Secretaría de Educación de Zacatecas (Seduzac) y la Secretaría de Finanzas, pero “no nos dieron una respuesta”.

Les explicaron que la Federación no ha depositado el recurso que le corresponde aportar al estado, motivo por el cual podrían continuar con el paro laboral en todos los planteles del Cecytez y Educación Media Superior a Distancia (Emsad).

La falta de pago, agregó Mendoza Amaro, está afectando a 600 docentes y trabajadores agremiados al sindicato, motivo por el que decidieron realizar el paro laboral en todos los planteles y en las oficinas de la dirección general, mismo que podría seguir los próximos días si no se realiza el depósito de la quincena, y prestaciones como la segunda parte del aguinaldo y otros bonos.