Normalistas marchan para recordar la represión que sufrieron en el año 2000

Como cada 13 de enero, este sábado salieron a las calles de la zona conurbada cientos de estudiantes de la Escuela Normal Rural General Matías Ramos Santos de San Marcos, con el objetivo de recordar la represión que sufrieron en el año 2000 por parte del gobierno del estado.

Los jóvenes llegaron la mañana de este sábado al área metropolitana, a las inmediaciones de la Secretaría de Educación (Seduzac), en unos 30 camiones y partieron desde estas instalaciones con rumbo al centro de la capital.

Aparte de los estudiantes de la escuela rural de Zacatecas, también acudieron a la marcha estudiantes de estas escuelas ubicadas en varios estados del país como Oaxaca y Guerrero.

Caminaron por el boulevard mientras lanzaban consignas con las que aseguraban que el hecho ocurrido hace 18 años, ese mismo día, no se olvida y se tiene presente en las luchas estudiantiles con las que exigen mejores condiciones en su centro educativo.

“Porque el color de la sangre jamás se olvida” y “lucha, lucha, lucha, no dejes de luchar por una educación científica y popular” fueron sólo algunos de los mensajes que los jóvenes lanzaron durante el recorrido que hicieron desde la Seduzac hasta la Plaza Bicentenario.

Dieciocho años atrás, el 13 de enero, los estudiantes de la Escuela Normal Rural de San Marcos se trasladaron a la capital del estado para exigir el cumplimiento, por parte de las autoridades gubernamentales de Zacatecas, de un pliego petitorio que habían formulado en beneficio de su institución.

No obstante, ese día visitaba la entidad el entonces presidente de la República, Ernesto Zedillo, para inaugurar el tramo carretero de Las Arsinas a Guadalupe. Esto derivó en una respuesta del Gobierno del Estado que incluyó la intervención policial, con el uso de la fuerza, la cual tuvo un saldo de decenas de jóvenes heridos.

