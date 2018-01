Editorial Gualdreño 322

Marc Chagall (Movsha Jatskélevich Shagálov) nace en Vitebsk, Bielorrusia el 7 de julio de 1887. Fue uno de los pintores más revolucionarios del siglo XX; transita entre el Fauvismo y el Cubismo desarrollando un lenguaje muy personal, con una iconografía definida que persiste a lo largo de toda su obra, en donde se entremezclan elementos oníricos y fantásticos, recuerdos de la infancia, de la vida rural y la comunidad judía, sus vivencias personales más íntimas, formando una unidad indisoluble entre realidad y fantasía. En sus cuadros siempre está presente la ingenuidad de la mirada infantil, que busca descubrir los secretos que encierran todos los seres. En la colección del Museo Pedro Coronel se encuentra en exhibición su obra L’ecuyere, perteneciente a la serie “La suite del circo”, producida en el año de 1967, en el Atelier de Mourlot de París.

“La cultura es el índice de la vida espiritual de la ciudadanía,

es el constructor de la conciencia ciudadana, que es el sujeto de la democracia”.

Luis de Tavira

“Es un gravísimo problema que no entiendan el papel que la cultura implica en el proyecto del país”, así se refirió el Mtro. Luis de Tavira a los candidatos presidenciales cuando se le preguntó sobre ellos y los funcionarios actuales que al parecer carecen de “apetito cultural”. Por supuesto que es grave y tal parece que nosotros, quienes hemos de elegir este año que recién empieza al siguiente presidente del país, así como a los legisladores que lo acompañarán en el proceso de su mandato, no nos hemos percatado de su importancia. Por costumbre y por ignorancia la gran mayoría de los electores de este país ha relegado de la misma forma que sus candidatos el tema de la cultura, no a un segundo sino a un tercer plano, al que menos importa, al que nadie hace caso.

Pareciera que en este momento concentrados están todos los esfuerzos, por parte de los políticos y sus asesores de campaña, en hacer un jingle con más éxito, que pegue con el electorado, sobre todo con aquel sector de la población que cree que por incluir a un niño huichol en la campaña se está haciendo algo a favor de los sectores más golpeados y menos favorecidos por el sistema; no faltará tampoco quien diga que el hecho de que un niño indígena aparezca cantando en un spot de campaña es un acto de amor por la cultura y la diversidad étnica. Nada más alejado de la realidad, no olvidemos que es un asunto de mercadotecnia.

Continúo con lo afirmado por don Luis de Tavira en la entrevista realizada por el periodista Mauricio Mejía a inicios de este año, y coincido en que “la cultura es central en el desarrollo social y en el proyecto de país, porque es la que se ocupa de la formación del sujeto de desarrollo; el desarrollo no son las cifras de la macroeconomía, son los ciudadanos, la conciencia de los ciudadanos en un país que se debate en una batalla decisiva entre barbarie y civilidad”; la última frase me cimbra, hablar de barbarie y civilidad como dos opciones latentes para el sujeto de desarrollo no es algo que podamos tildar de exagerado: nuestro país se debate constantemente entre esas dos opciones y por momentos pareciera que la barbarie gana, para comprobarlo, basta con ver las noticias de todos los días.

Mientras esperamos que los candidatos se sensibilicen y empiecen a hablar con seriedad de lo que pretenden hacer con respecto a temas culturales, iniciamos nosotros este año de actividades presentando en portada al Dr. Francisco Beverido, quien recibiera el mes pasado el Doctorado Honoris Causa por parte de la Universidad Veracruzana, en páginas centrales reproducimos el discurso completo que pronunciara el 11 de diciembre pasado. En este número compartimos también la cuarta entrega de entrevistas realizadas por el poeta Armando Salgado, que en esta ocasión tuvo una charla con el escritor Gaspar Aguilera Díaz en la que hablan de poesía, conceptos de escritura, talleres y vida literaria.

Nos complace también publicar una reseña de Álvaro Campos S. sobre el libro La sociedad secreta de los poetas, de Antonio Rodríguez Jiménez; las colaboraciones de Sergi Ramos Alquezar y Adolfo Nuñez sobre cine; Simitrio Quezada nos habla en su Picaporte semanal sobre ciertos sustantivos femeninos, mientras que Carlos Flores hace una reflexión sobre Lipovetsky. Antonio Rodríguez Jiménez nos habla sobre tres escritores que si vivieran cumplirían 100 años este 2018, y Eduardo Campech Miranda nos comparte “2018: año de (e)lectores”. En contraportada de esta edición 322 de La Gualdra, Alberto Huerta y Pilar Alba nutren con sus cuentos el Río de Palabras; y por primera ocasión, además, compartimos con ustedes “la pieza de la semana”, la imagen de una de las obras de la colección del Museo Pedro Coronel, de Marc Chagall, en espera de que sea éste un motivo más para que seamos los principales visitantes de nuestros museos.

Que sea este 2018 abundante de cosas buenas para todos y que disfrute su lectura. Arrancamos.

