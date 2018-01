Plan de Reconstrucción CDMX, “sin pies ni cabeza”, dice Sheinbaum

La aspirante de Morena a la jefatura de Gobierno, Claudia Sheinbaum durante un mitin con habitantes de la delegación Gustavo A. Madero. Foto La Jornada

Ciudad de México. La aspirante del partido Morena al gobierno de la CDMX, Claudia Sheinbaum Pardo, consideró que el programa de reconstrucción presentado ayer por el jefe de Gobierno, Miguel Ángel Mancera, para apoyar a la gente afectada por el sismo del 19 septiembre de 2017, “no tiene ni pies ni cabeza” y difícilmente se podrá ayudar a quienes perdieron sus bienes patrimoniales.

Entrevistada luego de encabezar un evento proselitista en la delegación Gustavo A. Madero, manifestó que las autoridades capitalinas anunciaron como algo extraordinario el que harán simulaciones de los edificios afectados con el apoyo de expertos japoneses, pero eso ya se tiene en el Instituto de Ingeniería de la UNAM.

“Esto refleja que no saben ni lo que se hace en las universidades públicas de esta ciudad. Y que bueno que nos vayan a ayudar gente de otros países, como de Japón, pero que primero consulten a los especialistas nacionales”, dijo la ex delegada de Tlalpan. Agregó que de ganar los comicios de julio próximo no eliminaría este programa, sino que retomaría algunos elementos importantes.

La aspirante morenista se reunió esta mañana con vecinos de la colonia Zona Escolar ante quienes se comprometió a impulsar acciones de seguridad para todos los capitalinos, y también, dijo, apoyar a los jóvenes, pues han sido un sector abandonado.

El evento se realizó sin mayores contratiempos; más tarde acudirá a otros dos puntos de esta demarcación y cerrará en la delegación Azcapotzalco.