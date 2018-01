“Me sale más barato mi caballo que mi vieja”: Jaime Rodríguez El Bronco

Jaime Rodríguez Calderón El Bronco, aspirante a la Presiden- cia de la República mediante candidatura independiente, afirmó que los partidos políti- cos representan la corrupción, falta de atención del funcionario público e insensibilidad de las autoridades, por lo que son ne- cesarios los gobernantes que no están sumisos a estos.

Durante su visita a Zacatecas, en la que el ex gobernador de Nuevo León se tomó una foto- grafía en el cerro de La Bufa montado en su caballo (del que dijo lo lleva consigo porque “no me cuesta mucho. Come un bulto de alimento por semana. Mi caballo anda conmigo como anda mi vieja y come menos que ella. Me sale más barato mi caballo que mi vieja”), informó que en su precampaña única- mente ha gastado 6 millones de pesos y el monto ha sido recau- dado “con amigos”.

En su experiencia como gobernador de Nuevo León, dijo solamente es necesaria una asamblea “y nosotros debemos reunir miles de firmas en una condición muy difícil”.

“Todos los partidos políticos son iguales. El PAN, el PRI, Mo- rena, todos son iguales y todos usan el poder y se gastan el recurso público para seguir en el poder. Yo no veo diferencias entre todos, son lo mismo”, ase- veró Rodríguez Calderón.

Cuestionó que los candidatos independientes no cuentan con las mismas facilidades que los partidos políticos para postular a una persona, porque en ellos es necesaria una asamblea “y nosotros debemos reunir miles de firmas en una condición muy difícil”.

Se refirió al problema de la seguridad y refirió que en Nuevo León contrató a “una empresa profesional” debido a que “ese no es un tema de ocu- rrencias ni de declaraciones y al delincuente hay que meterlo a la cárcel y hacer que la víctima reciba la recuperación de su bien”.

Comentó que en Nuevo León era necesario profesionalizar a la policía y, aunado a atender esa situación, se contrató a la misma empresa que opera en ciudades como Nueva York, Los Ángeles, San Diego y Miami, la cual tiene la responsabilidad de orientar en las medidas para ha- cer frente a la inseguridad.

En ese sentido, Rodríguez Calderón informó que Nuevo León es el estado con mayor re- ducción del índice delictivo en el país, lo que se debe también a que los policías ahí son los mejor pagados a nivel nacional. También mencionó que Zacatecas cuenta con el poten- cial para competir en muchos sectores productivos, pero sola- mente requiere del capital y generar confianza en la industria.

Por último, informó que ha solicitado audiencias de revisión partidos políticos, lo que hizo posible una relación de equili- brio y no de sumisión. “Eso es muy bueno porque nos ahorra- mos miles de millones de pesos y con eso podemos hacer cosas para tener mejores resultados”.