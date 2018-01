Encarcelan en Colima a cinco mujeres por abortar

El Código Penal local contempla cuatro causales por las cuales no será castigado el aborto; casos de violación, entre ellos. Foto Cuartoscuro / Archivo

Ciudad de México. De acuerdo con un informe del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SNSP), la Procuraduría General de Justicia del Estado de Colima (PGJE) inició procesos penales contra cinco mujeres acusadas de abortar, delito que tiene una pena de dos a cuatro años de prisión en esta entidad.

En su reporte de noviembre de 2017, el SNSP detalló que en Colima se cometieron cinco abortos ilegales en los meses de febrero, marzo, abril y agosto, de acuerdo con su monitoreo mensual de varios delitos, el cual en días recientes amplió el catálogo para el registro de víctimas de hechos del fuero común.

Las mujeres, de quienes no se dio a conocer su identidad, están recluidas en el Centro de Reinserción Social de Colima, ubicado en la capital del estado.

Según el artículo 138 del Código Penal local, la interrupción ilegal del embarazo es cometido por quien dé muerte al producto de la concepción en cualquier momento de la preñez . Y la sanción para las mujeres que lo cometan es de dos a cuatro años de prisión y multa por el equivalente a entre 50 y 60 días de salario mínimo.

No obstante, el mismo código contempla cuatro causales por las cuales no será castigado el aborto: cuando sea ocasionado culposamente por la embarazada; es decir, que no lo halla hecho intencionalmente. Cuando se practique dentro de los tres primeros meses de embarazo y éste sea consecuencia de violación o de alguna técnica de reproducción asistida indebida.