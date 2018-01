Se reduce a la mitad el padrón de personas dedicadas a la prostitución en El Mineral

Cerca de la mitad del padrón de personas que se dedican a la prostitución en Fresnillo han abandonado esta actividad; señalan que la crisis económica y la inseguridad en el municipio son las principales causas que han originado que estos centros de diversión nocturnos reporten las peores finanzas en años.

Las autoridades del departamento de Sanidad revelaron que dentro de la actualización del registro donde se enlistan a las personas que se dedican al sexo servicio, detectaron que un número importante de sexoservidoras han abandonado su actividad.

Fidel Barrios Moreno, jefe del departamento de Sanidad, dio a conocer que durante estos primeros días del año, los antros y bares que conforman la zona de tolerancia de Fresnillo lucen vacíos a consecuencia de la falta de clientes, esta condición también se presentó durante el pasado periodo vacacional.

“Cerramos 2017 con un padrón de 130 personas y dentro de estos primeros días del 2018 descubrimos que gran cantidad de sexoservidoras, quizá la mitad, ya no se encuentran ejerciendo su oficio. Al momento de hacer la investigación refieren que varias de ellas regresaron a sus lugares de origen ante la falta de oportunidades”, dijo el funcionario.

Desde hace tres años, este fenómeno se presentó en los lugares donde se ejerce el sexo servicio. Las mujeres entrevistadas revelaron que factores como la crisis económica sumada a la situación de inseguridad en el municipio ha provocado la baja de clientes y con ello también sus ganancias.

Esta condición también afectó a los hombres que se tienen registrados en los controles de sanidad de la zona de tolerancia, y es que de 16 que había en el mismo periodo de tiempo, únicamente se han presentado a trabajar 5 masculinos que ofrecen sus servicios en el lugar, la gran mayoría buscó otro lugar en la República mexicana para trabajar.

Otro de los fenómenos que se presenta en la zona de tolerancia de Fresnillo es la llegada de meretrices de paso, pues se han detectado mujeres en los giros negros provenientes de la parte sur del país, pero la gran mayoría carece de su tarjetón y por ello sólo trabajan desde una semana hasta un solo día.

“El tema de la prostitución ha ido a la baja, ya no es redituable para las sexoservidoras estar en Fresnillo y las pocas que quedan son las que encontramos en los hoteles, bares y en la zona de tolerancia donde estamos verificando que cuenten con sus tarjetones”, anunció Barrios Moreno.

Debido a la poca cantidad de personas que frecuentan los centros de diversión nocturna, muchas mujeres han optado por abandonar ese oficio, han buscado nuevas opciones de empleo como en maquiladoras, expendios de comida o empleos que soliciten la mínima cantidad de estudios.

Según las autoridades municipales, la población de sexoservidoras es variable y flotante, muchas de ellas provienen de otras ciudades de la República mexicana como Puebla, Chiapas, Oaxaca, Torreón, Guerrero, Guadalajara y Durango en búsqueda de obtener un ingreso económico pero su estancia es breve porque la zona de tolerancia ya no presenta la misma afluencia de personas como hace algunos años.

Dentro de los declaraciones de las pocas mujeres que se quedan a esperar a que mejore su condición, revelaron que algunas de sus compañeras optaron por emigrar a otros municipios de la entidad porque en algunos de estos no existe el departamento de Sanidad que les exija su registro para verificar que acuden continuamente a sus revisiones de salud.

Prostitución clandestina

Ante la desaparición de las sexoservidoras en la denominada zona roja, el departamento de Sanidad ha realizado operativos durante los fines de semana tanto en bares, cantinas y otros lugares públicos para detectar a las personas que ejercen la prostitución.

Además han iniciado una serie de investigaciones tras el reporte que involucra al sexo servicio clandestino, y ubicaron dos casas de citas ubicadas sobre colonias de la periferia; a través de denuncias ciudadanas se realizan las indagatorias, para en caso de contar con elementos suficientes, clausurar esos espacios.

En administraciones anteriores, se logró deshabilitar otros dos espacios similares donde lo más importante fue verificar que las mujeres contaran con las condiciones de salud necesarias para ofrecer los servicios y evitar la propagación de enfermedades de transmisión sexual e incluso la presencia de menores de edad que también se descubrieron tratando de prostituirse.

El tema no es exclusivo de la ciudad, en las comunidades del municipio han descubierto que gran cantidad de mujeres que anteriormente se dedicaban a las actividades del campo ahora han cambiado las tierras para ofrecen sexo a cambio de dinero, estos casos se presentan principalmente en los jardines de Fresnillo.

A estas personas se les ha ofrecido registrarlas y emitirles un tarjetón para el control sanitario y puedan ejercer la prostitución, pero no acceden y de manera frecuente tienen que ser retiradas de los centros públicos con el apoyo de la Dirección de Seguridad Pública.

La revisión del tarjetón se efectúa de manera semanal, pero el responsable de Sanidad recalcó que el riesgo siempre será latente porque algunas meretrices vienen de otros lugares, por ello solicitan que a través de centros de salud respaldados por la Secretaría de Salud garanticen que cuenten con los estudios médicos que avalan su oficio.

En la zona de tolerancia en Fresnillo aún existen meretrices que confían que la zona de bares vuelva a ser uno de los principales centros de reunión, y por consecuencia los ingresos económicos de las personas pudieran mejorar, pero también son conscientes de que los hechos de inseguridad en Fresnillo provocan que este oficio se encuentre en uno de sus años más críticos.