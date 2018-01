Detienen obras en Centro Histórico de Zacatecas; ayuntamiento se compromete a revisar su planeación

Fotos: ALMA RÍOS

En una reunión entre vecinos y comerciantes del Centro Histórico de Zacatecas y la alcaldesa, Judit Guerrero, el ayuntamiento capitalino se comprometió a revisar la planeación de las obras de intervención de esa zona de la ciudad.

Luego de que los primeros solicitaron que se aplazara y se replanteara el procedimiento del proyecto de intervención, y de que la presidenta municipal expusiera que no podía comprometerse a detener la obra en la calle Tacuba para que no se realice al mismo tiempo que la de la avenida Hidalgo, ya que, dijo, los recursos deben ejecutarse en cierto tiempo, Guerrero señaló que buscará la manera de diferir las obras para que no se cierren dichas vialidades.

También dijo que propondrá al gobernador del estado la creación de un fondo de contingencia para atender cualquier eventualidad que surja en la obra subterránea al abrirse las calles, y garantizará que no se afecte el patrimonio edificado del Centro Histórico por la obras.

En el transcurso del día dará respuesta a estos requerimientos y entregará el proyecto. Mañana habrá una reunión a las 5 de la tarde.

Antes de estos compromisos, los vecinos, comerciantes y ciudadanos interesados pusieron en tela de juicio los criterios técnicos y, por tanto, la necesidad de la obra, a las instituciones normativas del Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH) y la Junta de Protección y Conservación de Monumentos y Zonas Típicas del Estado de Zacatecas. Al respecto, objetaron el procedimiento que ha seguido el ayuntamiento, reiteraron que debió socializarse el proyecto y exigieron que se les entregara toda la documentación que lo sustenta.

Se puso sobre la mesa, como posibilidad, que se dejen perder los recursos, ante los daños que ocasionaría la obra en términos económicos sociales y patrimoniales. Respecto a este último punto, se objetó el uso de maquinaria pesada, pues, se indicó, las vibraciones afectarían a los edificios.

Lo que privó en la reunión fue la falta de confianza de la ciudadanía en las autoridades e instituciones, basada en experiencias anteriores de intervención en el Centro Histórico de Zacatecas, mismas que han exhibido, según los inconformes, corrupción, incumplimientos y conflictos de interés.