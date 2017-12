La vida y sus caminos

Fui a hacerme manicure en una estética en el sótano de una plaza comercial cerca de mi casa. La fachada era un amplio ventanal, de modo que antes de entrar ya me había hecho una impresión del lugar. Agradable y, sobre todo, sin mayor clientela, apenas un señor que franqueó la puerta al mismo tiempo que yo. Así, me presenté con la seguridad de que me atenderían de una vez y con toda paciencia.

Al ver los cortes y los colores de los mechones de pelo de los peluqueros, jóvenes, de camiseta y pantalón negros, sin embargo, me sentí cohibida, aunque también tranquila de que yo no me encontrara ahí para cortarme el pelo porque, si bien lo llevo con un corte que, hasta ese momento, yo creí al día, al lado de los cortes y teñidos a mi alrededor, el mío se quedaba atrás. En cambio, estoy más acostumbrada al desconcierto que ocasiono cuando a la manicurista, siempre de uñas muy largas, y muy decoradas de maneras muy llamativas, le pido que me corte las uñas al ras y curvas, y que, por favor, ni me las pinte ni les dé brillo.

Lo cierto es que, mientras la joven, más maquillada que bonita, me atendía en el ritual, me fijé en un cartel en el muro detrás de ella, en ángulo recto con un largo espejo que, desde mi perspectiva, lo reflejaba. El cartel estaba impreso sobre una base de madera, y el texto en el que consistía estaba formado con una curiosa variedad de tipos y de cuerpos. Parecía un poema, dispuesto por un diseñador editorial de vanguardia. Si, como imagen, me pareció afín al lugar y a los jóvenes que trabajaban ahí, debo admitir que el texto, titulado y escrito en inglés, en ese contexto específico me desconcertó. Por una razón, le daba profundidad a un ambiente superficial. En todo caso, era una especie de carta de principios o lista de consejos nada menos que para saber vivir.

Vida, se titulaba. Y, en su divertido acomodo, aconsejaba: Sueña en grande/ Enamórate/ Ríe todos los días/ Encuentra algo que te apasione/ Persigue tus sueños/ Viaja con frecuencia/ Sé amable con todo mundo/ Fantasea en voz alta/ Bebe vino/ Come rico/ Dedica tiempo a la amistad/ Sé agradecido/ Trabaja duro/ Nunca pares de aprender.

Por más comunes que sean, estos consejos, tan habituales que son anónimos, reunidos en esta suma particular me parecieron más que rescatables. Tanto así que tuve el impulso de pedir permiso de reproducirlos en tarjetas para distribuirlas a quien me las aceptara. Pensé en los jóvenes, pero luego más bien me vi entregando esta memoria de reflexiones precisamente a los adultos, con tiempo, pero con prisa, de poder ponerlos en práctica.