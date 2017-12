Proyecto para Zacatecas, apegado a otras áreas urbanas, informa INAH

■ Ordenamiento del estacionamiento vehicular también es una prioridad, informan

■ Se pretende favorecer el tránsito de peatones y la accesibilidad universal

El Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH), entidad normativa que tiene como objetivos, entre otros, la preservación y conservación del patrimonio edificado del país, informó que el proyecto propuesto por el ayuntamiento de la capital para el Centro Histórico de Zacatecas busca ordenar la ciudad para adecuarla a las normas a las que se están apegando otras áreas urbanas de México, como son el favorecer “el tránsito de peatones y la accesibilidad universal para todo el que lo visite” así como el ordenamiento del estacionamiento vehicular.

Y respecto de la intervención en el subsuelo aseveró que será “una oportunidad de aminorar la problemática que se presenta” y que describió como una “saturación de humedad” que provoca que las capas se deslicen afectando los monumentos históricos, “sobre todo hacia la parte poniente, de la avenida Hidalgo hacia el Cerro del Grillo”.

“Todos los inmuebles que están en esa parte siempre presentan problemas de carácter estructural” debido a esa saturación de humedad, que atribuyó “en gran medida” a la “gran cantidad de fugas de agua que hay en las tuberías”.

Dijo que cuando se intervino el Templo de Santo Domingo y San Agustín “se generaron algunos drenes y algunas barreras para desviar las corrientes friáticas pero también se identificaron muchas tuberías que no se tenían registradas y que presentan fugas”.

A la delegación del Instituto Nacional de Antropología e Historia en Zacatecas no se le presentó el estudio “en físico” de la Junta Intermunicipal de Agua Potable de Zacatecas (Jiapaz) que exhibe el estado en que se encuentra esta problemática como anexo del Proyecto de Ordenamiento del Primer Cuadro del Centro Histórico, mismo que la entidad normativa aprobó entre el mes de agosto y septiembre de este año.

“La autorización se dio incluso antes de que se presentara al grupo asesor que revisa los proyectos de Ciudades Patrimonio a nivel nacional”.

Dijo que sabe de ella porque la Jiapaz estuvo en algunas reuniones convocadas por el municipio “y además lo ha expuesto a nivel de medios de comunicación”.

Carlos Augusto Torres Pérez, delgado del INAH en Zacatecas, dijo que es difícil saber en qué porcentaje el problema de la “saturación de humedad” se debe a las citadas fugas de agua o a los escurrimientos que obedecen a la orografía de la barranca sobre la que se asienta el Centro Histórico de Zacatecas.

“Es difícil saber porque incluso me atrevería a decir que hay un desconocimiento, un poquito, de las trayectorias de las líneas de las tuberías en el Centro Histórico, entonces es un poquito difícil que se pueda conocer el porcentaje”, por lo que atribuyó el asunto a “ambas cosas”.

Refirió concretamente que las afectaciones a los edificios que conoce el INAH se encuentran en la zona poniente sobre la trayectoria que se sigue desde Plazuela Miguel Auza hacia la Plazuela de García y mencionó los casos del Antiguo Templo de San Agustín, el actual Museo Zacatecano (Antigua Casa de Moneda), el Museo Pedro Coronel y el Templo de Santo Domingo.

Dijo que la intervención que hará el ayuntamiento de Zacatecas tiene como objetivo atender “una serie de necesidades imperantes” entre las que incluyó el tema de la saturación de humedad en el subsuelo por sus implicaciones pues dijo”, “ponen en riesgo inminente a nuestro patrimonio como se ha mencionado en varias ocasiones”.

Mencionó que en 2007 el Antiguo Templo de San Agustín, y entre ese año y el 2010 en el Templo de Santo Domingo, “se llevaron a cabo acciones de confinamiento de la estructura para que a pesar de que el subsuelo siga presentando este problema el monumento se mueva de una manera uniforme que no tenga diferencia en el movimiento de sus áreas y provoque los agrietamientos que presentaba”.

No obstante la observación, no será la trayectoria donde se encuentran las edificaciones ya afectadas la que seguirán las obras del denominado Proyecto de Ordenamiento del Primer Cuadro del Centro Histórico, sino en una primera etapa y una calle abajo, la avenida Hidalgo, “que incluye de Portal de Rosales a la esquina con callejón de El Santero”, y en las posteriores, las calles Tacuba y Allende.

En respuesta a por qué no se inicia donde el INAH sabe que está deteriorándose el patrimonio edificado de la ciudad de Zacatecas por “el movimiento de las capas del subsuelo” que genera el Fenómeno de Creep, como dijo ocurre, contestó que “la lógica que se quiere seguir y desde mi punto de vista adecuada, es que el proyecto inicie del centro hacia afuera para que sea un proyecto uniforme”.

Ante la reiteración de la pregunta agregó “que no son los únicos que tienen problema, ahora la bóveda está abajo acordémonos también que el tema del embovedado es un problema delicado”.

Torres Pérez no precisó dónde están los problemas identificados en el embovedado referidos a la trayectoria que se intervendrá, comentó que se han hecho algunos recorridos y se han ubicado “algunas áreas” y calificó su atención de “impostergable”.

Dijo que uno de los estudios técnicos que se tomaron en cuenta para este proyecto respecto del tema del embovedado fue el realizado en la administración anterior por la empresa TGC a través del ingeniero Enrique Santoyo Villa (ya finado).

“Hizo un estudio muy completo de las condiciones del subsuelo en Zacatecas”. El estudio dijo, involucró tecnología de georradar “y el diagnóstico que se hizo del embovedado además del estudio a nivel urbano”.

Agregó que se consideró asimismo la información obtenida en anteriores intervenciones hechas al CHZ, “no es la primera obra de regeneración de imagen urbana que se hace en el Centro Histórico. Eso hay que dejarlo claro, hay experiencia en ese sentido”.

“Entonces es una obra que se tenía que hacer algún día, que era desde mi punto de vista ya impostergable si además de ello consideramos el estado de deterioro que tiene el pavimento en la parte superficial”, que representó la solución para un cierto momento histórico a la ciudad “pero que ya no responde a las características que ahora se requieren”.

Estos temas responden ahora, argumentó, a leyes de accesibilidad que implican la adecuación de las banquetas para dar seguridad tanto a los adultos mayores como a las personas con capacidades diferentes, la seguridad en cruces peatonales, resolver la carga peatonal “que es mucho mayor” y el tema del estacionamiento. “Incluso las mismas condiciones del pavimento ya van en detrimento de la imagen de nuestro centro histórico”, consideró.