“Firmé la nota porque yo sí tengo ovarios”, respondió Miroslava Breach a panista que pasó audio a narcos

La periodista mexicana Miroslava Breach Valducea. Foto: Especial

CHIHUAHUA, Chih. (apro).- En el juicio oral que se lleva a cabo desde ayer a Juan Carlos Moreno Ochoa, “El Larry”, quien es señalado como uno de los asesinos de la periodista Miroslava Breach, se presentó la transcripción de una llamada entre la corresponsal de La Jornada y el vocero del PAN estatal, Alfredo Piñera -cuyo audio fue encontrado en una laptop dentro de la casa donde se escondieron los sicarios- donde el panista le preguntaba quién le pasó la información sobre el candidato narco del PRI a presidente municipal de Chínipas.

Breach Velducea, enfática como era, le respondió que la responsable de su información era únicamente ella. “Diles que para qué se hacen tontos: Miroslava Breach Velducea es nacida en Chínipas y no va a revelar fuentes de información, así que, por favor, digan quién es y que me le echen a mí (la responsabilidad). Yo por eso firmé la nota porque yo sí tengo ovarios y porque sabía cómo están las cosas. A mí me han hablado mis tíos y me dicen que están rezando el novenario por mí, entonces, que no jueguen”, respondió.

El 4 de marzo de 2016 en la nota titulada: “Impone el crimen organizado candidatos a ediles en Chihuahua”, denunció que candidatos a las presidencias municipales serranas de Namiquipa, Bachíniva, Urique, Uruachi, Guazaparez, Guachochi, Batopilas y Buenaventura eran narcos, y la publicó el mismo día, en coordinación con la corresponsal revista Proceso, quien aportó información de algunos municipios.

Sobre Chínipas, municipio de la baja Tarahumara, Breach documentó que el precandidato que registró el PRI es Juan Miguel Salazar Ochoa, hijo de Joel Salazar Zamorano y sobrino de Crispín Salazar Zamorano, quien heredó el control del grupo criminal Los Salazar, tras la detención, en noviembre de 2012, de su hermano Adán Salazar Zamorano y su sobrino Jesús Alfredo Salazar Ramírez.

En la llamada explicó la razón por la que publicó la nota: “El silencio es complicidad y eso es lo que ha generado todo este desmadre”, dijo refiriéndose a la violencia.

En la audiencia que se llevó a cabo en la ciudad Judicial, en la que “El Larry” no estuvo presente pues está hospitalizado en el Cereso porque se lesionó al tratar de fugarse –según las autoridades- se leyó la transcripción del archivo mp3 extraído de la laptop Sony Vaio PCG – 619 11U encontrada en la casa de otro de los señalados como responsable del asesinato, Jasiel Vega Villa, donde se ocultó el auto.

Al leerse la declaración de Piñera, quien se encuentra como testigo protegido y de quien ya antes se ha mencionado en Proceso como el autor de la llamada, explicó que llamó a Breach porque el alcalde de Chínipas, Hugo Amed Schultz, también testigo protegido en el expediente, pidió ayuda al director del PAN estatal pues estaba siendo presionado por el grupo armado que controla Chínipas porque pensaba que él había pasado la información. Recibió el encargo de atender el asunto, y junto a él hizo la llamada a la periodista de quien se dijo cercano.

A su vez, Schultz –a quien se menciona señalado en el expediente como mensajero de narcos en otra amenaza que recibió la periodista- reconoció que pasó el audio que lo desvinculaba de la información contenida en la nota a la gente del grupo de Los Salazar para los que trabaja “El Larry”.

Piñera declaró que él desconocía la relación del presidente municipal con los criminales.

La llamada fue así:

Miroslava Breach (MB): Bueno.

Alfredo Piñera (AP): Hola Miroslava, ¿cómo estás?

MB: ¿Qué hay?

AP: Oye sabes te voy a platicar qué pasa para ver de qué forma nos puedes ayudar

MB: Sí.

AP: Me dice la raza allá de la Sierra que nos están acusando de que nosotros fuimos los que soltamos el pitazo, que no fue así

MB: mh.

AP: Y no encontramos la forma de demostrarlo.

MB: Pero dame lugares de dónde.

AP: Pérame tantito (entonces se escucha que le pregunta a alguien, que luego el funcionario identificó como el alcalde panista de Chínipas, Hugo Amed Schultz, que supuestamente estaba sentado enseguida oyendo: ¿de dónde?)

MB: ¿Qué comunidades?

AP: De Chínipas.

MB: Ajá

AP: Y entonces es que nosotros, entonces, logramos demostrar que no fuimos nosotros no va a pasar nada. Entonces si los reporteros que sacaron esa información afirman o me dicen que la fuente de ellos, no que me la digan quién fue, pero nomás con que ratifiquen que no fuimos nosotros. Con eso para nosotros quitarnos la bronca de esos otros güeyes encima. ¿Me explico?

MB: Pues diles, muy fácil y muy sencillo. Diles, pues, que por qué se hacen pendejos: Miroslava Breach es de Chínipas. No’más diles eso.

AP: Ajá, pero ellos lo que necesitan estos cuates…

MB: No, no, no, no, que tampoco chinguen. Diles que para qué se hacen tontos: Miroslava Breach Velducea es nacida en Chínipas y no va a revelar fuentes de información, así que, por favor, digan quién es y que me le echen a mí (la responsabilidad de la nota). Yo por eso firmé la nota porque yo sí tengo ovarios y porque sabía cómo están las cosas. A mí me han hablado mis tíos y me dicen que están rezando el novenario por mí, entonces, o sea, que no jueguen.

AP: Pero, a ver, déjame aclararte Miros: no me piden que reveles tus fuentes. Yo no te lo pediría.

MB: No, no, no, no, no. Pero no es que no haya fuentes, es que no hay fuentes. O sea, yo tengo cuando yo di el nombre de quién era en Chínipas.

AP: Ajá.

MB: Simplemente saqué las cosas.

AP: No fuiste.

MB: Esto fue lo que sucedió, así de sencillo. ¿Pues qué creen que estoy tonta, manca, pendeja o de qué se trata? Así es, diles: No hay fuentes, Miroslava Breach conoce Chínipas y cada piedra que es de ahí, y sabe quién era el personaje (refiriéndose al candidato).

AP: Ya entiendo. Entonces no es que haya una fuente de que alguien fue y te dijo.

MB: Claro que no. Claro que no. Cuando yo vi la lista de candidatos y me puse reportear, por eso revisé Chínipas, Buenaventura, y una serie de cosas. Así estuvo la cosa y diles: Fue Miroslava Breach. Y que se avienten su boleto si quieren.



AP: Entonces, ¿tú nunca te juntaste ahí con la gente ni con el presidente municipal?

MB: Con nadie, absolutamente con nadie. Yo soy de Chínipas y sé de quién se trataba.

AP: Ah, ya entiendo. Así se la voy a soltar a ellos.

MB: Así coméntaselos. Ellos saben, ellos saben lo que pasa, es que todo mundo anda zurrado. Te digo que mis tíos me han hablado.

AP: Pues sí, les han advertido que se los van a chingar.

MB: Pues sí les han advertido, pero que les digan: ¿Te quieres chingar a alguien?, chíngate a la reportera, ya sabes quién es. Y que se meta conmigo. Sabe perfectamente, yo por eso firmé la nota.

AP: No, Miroslava, pues ahí está todo, con eso es más que suficiente, yo me entero de eso.

MB: O sea, yo por eso firmé la nota, porque sabía. Yo tengo primos, tengo tíos en Chínipas y que sepan directamente que fui yo y que nadie más me lo dijo. Yo los conozco de toda la vida.

AP: Bueno, está bien.

MB: Así de sencillo, así de directo.

AP: Lo que pasa es que sí andan preocupados. Sí andan muy preocupados porque allá también tienen la percepción de que fue alguien de ahí, el presidente municipal.

MB: No, no, pues así cántaselas directas, yo te insisto. A mí mis tíos me han hablado, unas tías me han hablado llorando porque la presión ha estado de la chingada. Pero les dije que yo por eso firmé la nota porque sé de qué se trata y saben que soy de Chínipas.

AP: Ajá.

MB: Allá nací, mi familia es de allá.

AP: No, pues está bueno, Miros. Pues muchas gracias. Yo así les comento.

MB: Entonces así coméntaselos y diles que lo que ellos no tienen a mí me sobra.

AP: Así se los voy a decir.

MB: Así dícelos.



AP: Ja, ja, ja.

MB: Que porque el silencio es complicidad y eso es lo que ha generado todo este desmadre.

AP: Sí, ya lo sé.