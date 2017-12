Destacan participación ciudadana con sinergias en la gestión cultural

■ Refieren el Festival de Arte Infantil “Gachita Amador” y “Ciudad Mural”

■ Se involucraron transversalidad y trabajo multidisciplinario: Reyes

María del Carmen Reyes García destacó en su balance del rubro Cultura de este 2017, el avance de la participación ciudadana en la gestión cultural mediante sinergias que involucran la transversalidad, el trabajo multidisciplinario e interinstitucional, que ejemplificó en proyectos como el Festival de Arte Infantil “Gachita Amador” y “Ciudad Mural”. Pero también por su interés en el cuidado del patrimonio cultural expuesto en el conflicto que involucra a comerciantes y vecinos del Centro Histórico de Zacatecas y la presidencia municipal de la capital, por un proyecto de intervención en esta zona.

La consultora y analista de Finestra, empresa de gestoría cultural, también integrante fundadora de la Asociación de Historiadores Elías Amador AC, propuso para su análisis de lo ocurrido en materia de Cultura de este año, tres puntos: la participación ciudadana, los proyectos culturales y el proyecto institucional.

Participación ciudadana

Recordó que al final del sexenio anterior se hizo visible una ciudadanía que ante la falta de un proyecto institucional para gestionar la Cultura y sin que la parte gubernamental la convocara, empezó a protestar pero también a generar foros y propuestas, “a mostrar opciones más viables” e impulsar proyectos “que sí funcionan”.

“Es interesante ver cómo está ciudadanía ha ido evolucionando y ahora está logrando consolidar proyectos y aprovechar los recursos que afortunadamente existen en las instituciones”.

Se refirió al Festival de Arte Infantil “Gachita Amador” al que destacó como un proyecto ciudadano que además aprovechó una carencia existente respecto de los contenidos dirigidos a la población infantil que mantenían las instituciones.

Subrayó su importancia porque “los niños están creciendo en un entorno violento” y entre carencias, y dijo, falta ver los resultados que estas condiciones producirán en esta generación.

También respecto del avance de la participación ciudadana en materia cultural se refirió al proyecto Ciudad Mural, una sinergia que involucró al Colectivo Tomate, un grupo de artistas que intervinieron un conjunto de casas en el barrio de Tlacuitlapan en la colonia Pedro Ruiz González, y que involucró a la iniciativa privada con pinturas Comex.

Dijo que “el gobierno no ha volteado a ver sus beneficios”, pues impacta en la prevención del delito al generar un entorno “socialmente saludable” para sus moradores.

“Creo que ese proyecto pudo mostrar con el ejemplo cómo la cultura sanea un entorno, cómo te cambia la vida, cómo regenera un espacio urbano y cómo repercute en tu cotidianidad”.

Reyes García sostuvo que se vuelve snob la crítica cultural cuando se propone desde criterios como me gusta o no me gusta o es bonito o feo para hablar de proyectos u obras, cuando su pertinencia se refiere al cambio que provoca en la vida de la gente, en demostrar “cómo los niños pueden alejarse de una vida que les daña o un entorno que les lastima o deforma como ciudadanos”.

Quienes se encuentran insertos en la creación, la gestión o la promoción cultural deben demostrarle a los políticos la pertinencia de la cultura como agente de cambio en la población, pues dijo, de otra forma “somos los culpables de los recortes presupuestales”.

También sin la conciencia de sus implicaciones la gente seguirá prefiriendo que se gasten recursos en otros rubros. Por eso felicito a la ciudadanía que se ha involucrado en estos proyectos, pues dijo, “ya está logrando estos diálogos”.

Agregó que ante una sociedad que se ha ido especializando en buscar convocatorias, en hacer proyectos, bajar recursos y trabajar transversalmente, las instituciones se están quedando atrás.

Es también un síntoma de madurez de la ciudadanía su interés en el cuidado del patrimonio cultural que el tema de la rehabilitación que propone actualmente el ayuntamiento para el Centro Histórico de Zacatecas exhibe.

Habla “de una ciudadanía involucrada que ya no confía en sus autoridades como guardianes del patrimonio”.

Dijo que ha pasado ya el proceso de patrimonialización del CHZ de tal forma que las personas le han asignado un valor cultural más allá de criterios históricos o arquitectónicos, por lo que consideró “un éxito que la sociedad no permita que se abra una calle si le da miedo que se dañe el patrimonio y cómo va a quedar ante tantas evidencias y antecedentes de malas gestiones”.

Reyes García dijo que las autoridades no le dan un trato digno a la ciudadanía cuando evitan informar sobre los proyectos, “es falta de respeto, nos quieren para que votemos y el resto del periodo no nos comunican ni los proyectos ni el ejercicio de los recurso ni las convocatorias”.

Nunca informan la justificación de una obra o las consecuencias que tendrá y levantan suspicacias, expuso.

“Tal vez tienen buenas intenciones pero ¿para qué esconder la información si es así?”.

Proyectos culturales

La gestora observó asimismo que vinculado al interés de la ciudadanía en participar en el ámbito cultural está el tema de los proyectos en los que además de ejercer la transversalidad, multidisciplinariedad e interinstitucionalidad se tiene como beneficiaria a la misma sociedad, trascendiendo el consumo endogámico que ha habido entre la comunidad cultural, pero también los “egos” que la caracterizan.

“Yo aplaudo que el sector cultural este dejando un poco atrás estos egocentrismos o vanidades y vean que pueden trabajar en equipo, más allá de las instancias, de los intereses personales, más allá de los protagonismos, han logrado involucrar al resto de la población y mostrarles que la cultura es más que un espectáculo”.

Ante la dinámica de la ciudadanía y aun de la iniciativa privada, esta última que tiene acercamientos a modo de mecenazgo para respaldar proyectos culturales mediante fundaciones o donaciones, hace falta “un aparato jurídico” que siente bases claras para su participación que debiera restringirse solo en caso de que afecte al patrimonio cultural tangible o intangible.

“Deben participar pero respetando ese espacio, esas tradiciones porque la cultura no debe ser sólo solventada por el gasto público”.

Las empresas obtienen un beneficio ya al “poner su logotipo y mostrarse como una empresa socialmente responsable”, opinó.

Observó que siempre se piensa en las refresqueras, las cerveceras y las mineras pero que también los comerciantes del CHZ pueden mostrar interés por los mecenazgos ya que están involucrados en un entorno patrimonializado.

Proyecto institucional

María del Carmen Reyes dijo también que a la llegada de Alfonso Vázquez a la titularidad del Instituto Zacatecano de Cultura se generaron muchas expectativas a las que continua tratando de responder el Director del IZC, de entre otras formas, realizando una reestructuración del organismo que ha implicado rupturas y cambios que generaron inconformidades a veces porque sacaron de su estado de confort a algunas personas.

Lamentó que estos cambios, pero también los que considera logros de esta reestructuración del IZC, por ejemplo la introducción de un eje temático en el Festival Cultural Zacatecas con el tema de la migración que propuso una reflexión sobre el tema y no solo la centralidad de la atención en el programa de Plaza de Armas, o la modificación del formato del Festival Internacional del Folclor, que ya no es “una muestra da bailables”, no se hayan comunicado eficientemente ni a la sociedad ni a la comunidad cultural.

En este sentido criticó que en la plataforma Indyce Zacatecas que debe exhibir los indicadores de desarrollo y componentes estadísticos para la planeación de las políticas públicas se haya omitido al rubro Cultura.

“¿Qué pasa? ¿Quién diseñó esta plataforma que le parece que no tiene que dar indicadores en materia cultural?”

Recordó que el acceso a los bienes culturales es un derecho humano como lo son la Salud o la Educación, y consideró que se minimiza otra vez su impacto en la sociedad.

“Siguen sin estar preocupados en mostrar la pertinencia de la cultura, me preocupa que contribuyan” así al recorte de los recursos para este rubro “al no darle su debida importancia. Hablan de que hay que prevenir el delito y culpan a la familia -de todo-, ya viene la militarización del país, es una situación grave la que estamos viviendo y desde la parte central del gabinete se sigue viendo a la Cultura como un evento”.

En este momento sostuvo, hay una conciencia de la importancia del patrimonio cultural, de la pertinencia social de la cultura y una reestructuración de este ámbito desde la gestión institucional, “pero al final Indyce no lo muestra”.

Desde el propio Gobierno del estado se le quita importancia al tema cuando le dedica en su informe dos minutos, agregó.

Dijo entonces que la Cultura no debe ser ni una moda ni una oficina organizadora de eventos sino un elemento transversal de las políticas públicas.

“¿Entonces cómo le hace el Director del Instituto Zacatecano de Cultura, la Directora de Cultura del municipio, si el propio gobierno no lo ve como un reformador de la sociedad? es limitarlos”.

También como una deficiencia se refirió a la omisión en el primer informe de gobierno de la presidenta municipal de Zacatecas Judit Guerrero López, del proyecto Ciudad Mural, algo que pudo incluso “presumir” dentro del concepto en que ha querido a la capital del estado como “Ciudad Educadora”.

“Entonces es triste vez cómo para los que encabezan el gobierno se reduce la Cultura nuevamente a un evento, a un contenido o a una música de fondo”, dijo.

Las instituciones “tienen que ponerse las pilas para seguirle el ritmo a la ciudadanía”, respetar sus decisiones y transparentar los proyectos, pero también para proponer y ejecutar los propios, “me doy cuenta que a veces les gana la pereza”.

Refirió que aun estando en campaña de proselitismo político, no tienen un proyecto que proponerle a la población y esperan llegar al poder para hacerlo.

“Entonces en el tema de Cultura la ciudadanía yo creo que sí está empoderando, es fascinante, y creo que hacia dónde va es un reto para las instituciones”.