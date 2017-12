Defenderemos con firmeza los intereses de nuestros migrantes en Estados Unidos: Anaya

■ El aspirante se presentó en el Centro Platero de Zacatecas con una hora de retraso

■ Ratificó la propuesta de establecer el Ingreso Básico Universal para todos los mexicanos

■ “Nosotros sí vamos a defender con firmeza los intereses de México en el mundo y, especialmente a nuestros migrantes”

Ricardo Anaya Cortés, quien busca ser el candidato a la presidencia de la República por el Frente Ciudadano por México conformado por el Partido Acción Nacional (PAN), el de la Revolución Democrática (PRD) y Movimiento Ciudadano (MC) visitó en la víspera de Año Nuevo el estado de Zacatecas.

Entre los personajes que acompañaron al precandidato estuvieron los líderes estatales del PAN y del PRD, Noemí Berenice Luna Ayala y Arturo Ortiz Méndez, así como los aspirantes a ser candidatos al Senado Pedro de León y Rafael Flores Mendoza; el actual diputado panista Arturo López de Lara, el ex legislador José Isabel Trejo, el excandidato Héctor Márquez así como la representante de MC Carla Tena que asistió junto a Heladio Verver, actual regidor de la capital más 22 alcaldes del frente.

El evento estaba programado para las 5 de la tarde; sin embargo, minutos después de esa hora todavía era poca la afluencia de personas en el recinto elegido para el acto de precampaña que fue la Sala Magna del Centro Platero, la cual no fue utilizada en su totalidad.

En un evento que se cambió de sede, de la casa municipal decultura de la capital al Centro Platero ubicado en Guadalupe, y con un formato idéntico al utilizado por el gobierno federalen actos presididos, entre otros, por Enrique Peña Nieto, Miguel Ángel Osorio Chong y el ya ex funcionario Aurelio Nuño: con una plataforma rodeada por los asistentes, y él de pie y con micrófono en mano.

Anaya Cortés inició dirigiendo su mensaje a los migrantes zacatecanos y aseguró que “nosotros sí vamos a defender con firmeza los intereses de México en el mundo y, especialmente, a nuestros migrantes en Estados Unidos”.

Tras esta mención, hizo un recuento de la situación que atraviesa el país en materia económica y de seguridad. Una vez expuesto el panorama, el precandidato señaló que “la pregunta es muy simple, ¿seguimos por ese mal camino o nos planteamos con seriedad u cambio profundo para México?”.

En este momento de su intervención fue cuando hizo referencia a los precandidatos del Partido Revolucionario Institucional (PRI), José Antonio Meade, y de Movimiento de Regeneración Nacional (Morena) y la coalición Juntos Haremos Historia, Andrés Manuel López Obrador.

Expuso, al respecto, que “quienes quieren más de lo mismo, los que quieren que nada cambie, tienen candidato y es José Antonio Meade del PRI; el candidato de la continuidad del desastre”.

Por otra parte, aseguró que México no necesita “cualquier cambio. No queremos un cambo lleno de locuras. A México no le conviene un cambio hacia el pasado como el que propone López Obrador”. Sostuvo que el precandidato de Morena no está equivocado en su diagnóstico, pero sí en las soluciones que plantea.

Tras el recuento de la situación en México y los ataques en contra de quienes podrían ser sus contendientes de llegar a ser candidato en 2018, Anaya Cortés planteó la propuesta principal que implementarían de ganar las elecciones en materia de política social. Se trató de la creación de un Ingreso Básico Universal.

Una idea, agregó, respaldada por cinco premios Nobel de Economía y aplicada ya en países “muy desarrollados” como Canadá, Finlandia y Holanda.

En materia electoral y refiriéndose a la coalición PAN-PRD-MC, Anaya Cortés consideró que al PRI “hasta se le olvidó que existía López Obrador, (…) nos tiene pánico porque saben que juntos no nos puede vencer”.