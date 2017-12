“Magro e insuficiente”, crecimiento económico en 5 años de gobierno de EPN: Coparmex

ALMA RÍOS

Este 26 de diciembre la Confederación Patronal de la República Mexicana emitió su Balance Económico de 2018, Señal Coparmex, donde expone que “las autoridades insisten en regocijarse de que por primera vez en la historia del país durante un sexenio se ha superado la cifra de 3 millones de empleos formales creados (…) Sin embargo, esto no es para nada un logro”.

El organismo expone que el resultado de cinco años de gobierno de Enrique Peña Nieto han ofrecido un “magro e insuficiente” crecimiento económico aun después de que se consiguieran las 11 reformas estructurales mediante las que la Secretaría de Hacienda y Crédito Público había anunciado desde el 2013 que se generaría un crecimiento en el país con tasas de entre 5 a 6 por ciento anuales.

La realidad es que México creció en estos años con una tasa promedio de 2.2 por ciento anual y que el 2017 cierra con una cifra de 2.1, que es “menos de la mitad de lo que México debiera crecer para generar oportunidades para los jóvenes”.

Como derivación se tuvo una generación, precisa el dato la Coparmex nacional, de 3.4 millones de empleos –formales- que son “apenas el 56 por ciento de los estrictamente necesarios” para responder a la demanda de trabajo de esta población que buscan integrarse al mercado laboral, misma que requiere 100 mil puestos cada año.

El presidente de la Coparmex en Zacatecas, Alejandro Enríquez Suárez del Real, dijo “apoyar plenamente” lo expuesto en el documento de cinco páginas y observó que en la reunión que el organismo celebró hace 10 días con el gobernador del estado, Alejandro Tello Cristerna, se le externó asimismo que la meta de los 40 mil empleos que se ha propuesto generar durante su quinquenio debe cumplirse no sólo en cantidad sino en calidad, esto es, “que sean bien pagados”.

Al respecto el Balance Económico de 2018, Señal Coparmex, cita a la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL) y a la Organización Internacional del Trabajo (OIT) que señalan a México y Perú como los dos únicos países de entre ocho naciones latinoamericanas donde “los salarios reales bajaron el último año” en las empresas formales un 0.9 por ciento, que contrasta con el incremento de 1.4 por ciento que se registró en el resto de los países.

En coincidencia con la observación que hace Coparmex nacional respecto de que la única solución para generar más y mejores empleos es reducir la carga tributaria para las empresas haciendo 100 por ciento deducibles las prestaciones laborales, Enríquez Suárez del Real añadió, “no podemos engañarnos entre nosotros mismos como empresarios, si no deducimos el 100 por ciento de un gasto buscamos el mecanismo incorrecto” de no dar de alta ante la Secretaría de Hacienda el monto total de las percepciones salariales.

“Lo hemos dicho en temas de transparencia anticorrupción, es un fenómeno que afecta a toda la sociedad (…) en cambio si tú tienes la capacidad de deducir todo, te permite que declares la totalidad del salario. Es decir, aumentamos la formalidad porque se tiene la capacidad para la deducibilidad” al 100 por ciento.

En el texto citado se apunta asimismo que ha sido una “visión equivocada” el que se deben “mantener los salarios bajos para reducir la inflación” y señala esta política económica de “cortoplacista y socialmente tóxica”.

Dice que “esta visión supone aceptar que México continúe con niveles de pobreza inaceptables y con un mercado interno carente de efervescencia y de capacidad de consumo”.

Al respecto Alejandro Enríquez agregó que “si no hay quien compre, si no está fortalecida la economía interna, no hay forma de que crezcan los empleos. Y así lo señalamos puntualmente igual en el tema local, si no hay una inversión pública suficiente y necesaria no va a haber creación de empleos porque el empresario no va a tener quien le consuma (…) Es decir, necesitamos que el trabajador tenga la línea de bienestar cubierta que marca el Coneval, que tenga la capacidad económica de cubrir sus necesidades alimentarias y no alimentarias”.

El documento de Coparmex propone ofrecer un balance objetivo del funcionamiento de la economía mexicana mediante temas como el crecimiento, la inversión pública para generar puestos de trabajo, el empleo, el avance en la creación de un mercado interno, la inflación y los impuestos, entre otros aspectos, que en suma debieran haber redundado en el mejoramiento de la calidad de vida de la población, resultado que objeta.

Al respecto el líder empresarial zacatecano observó que la búsqueda de la Coparmex “es el fortalecimiento de la clase media, ampliarla, pues es lo que hará que el país y Zacatecas salgan adelante”.

“Es decir no queremos más pobres o más ricos, queremos más clase media para que haya una adecuada distribución de la riqueza y se fortalezca la sociedad (…) ni más ricos ni más pobres sino que todos tengamos un estado de bienestar adecuado”.

Sobre el cómo son recibidas las propuestas y observaciones de la Coparmex en el Gobierno de Zacatecas, añadió, “bueno vemos receptividad en cuanto a que nos escuchan, lo que no hemos visto es la acción en cuanto a las propuestas”.

Expuso que hace poco tiempo se realizó la reunión con Tello Cristerna en la sede local del organismo empresarial por lo que aún no pueden verse resultados, sin embargo también comentó que los cambios que solicitan y aun exigen, deben ser rápidos, “y esa es la parte que nosotros no vemos, una situación de pronta respuesta”.

Sobre el tema dijo también que el Poder Legislativo tarda mucho en hacer los cambios que la Coparmex propone como necesarios, “lo vimos en el tema del Tribunal de Justicia Administrativa, fueron oídos sordos a nuestra exigencia de trasparentar la metodología”.

En la reunión se trataron temas tributarios, de generación de empleo, de seguridad y planteamientos de mayor inversión pública en obras de infraestructura entre otros.

“Es decir, hay resistencia por parte de la burocracia en general, sí, sí la hay. Pero creemos que es una función como organismo empresarial el defender los intereses de nuestros agremiados y ser una voz de la sociedad crítica y objetiva, y así se lo dijimos al gobernador (…) tenemos la capacidad de reconocer lo que se haga bien pero sobre todo la objetividad de señalar lo que no se está haciendo bien”.