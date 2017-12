Intervención del Centro Histórico, a más tardar para la siguiente semana

La intervención del Centro Histórico aún no tiene fecha exacta de inicio, informó Luis Mario Báez, jefe del Departamento de Planeación y Desarrollo Urbano del Ayuntamiento de Zacatecas. No obstante, aseguró que el comienzo será a más tardar la próxima semana.

El día de arranque, explicó, depende de la rapidez con la que puedan hacer los trabajos previos con la Junta Intermunicipal de Agua Potable y Alcantarillado de Zacatecas (Jiapaz), y los cuales consistirán en la introducción de válvulas de seccionamiento en cuatro puntos del Centro Histórico que, dijo, permitirán que no se corte el suministro de los servicios de agua y drenaje en toda la ciudad sino únicamente por zonas.

En cuanto a estas acciones que se realizarán en las próximas horas, expuso que se trata de la instalación de válvulas en puntos específicos, para lo que se estarían abriendo entre 6 y 8 piezas de adoquín, es decir, “van a ser como baches” que no interrumpirán la circulación vehicular.

Las ubicaciones en las que se instalarán estos equipos son el inicio de la calle Tacuba, justo al finalizar la avenida Guerrero; las inmediaciones de la Plazuela de la Caja, junto al ex templo de San Agustín; la contraesquina de la calle Allende con la Avenida Hidalgo, y la esquina de la Avenida Hidalgo con el callejón del Santero.

Iniciarán obras en la Avenida Hidalgo

Una vez que se lleve a cabo este seccionamiento de la red hidráulica para evitar la falta del servicio en comercios y viviendas, dijo, iniciarán formalmente los trabajos en la Avenida Hidalgo, y ésta se dividirá en cuatro tramos, hasta llegar al callejón del Santero.

El primero será el que abarca el Portal de Rosales, es decir, desde su inicio hasta el Callejón de la Caja, y en cada uno de ellos los trabajos se prolongarán tres semanas.

El objetivo de llevar a cabo las obras con este mecanismo, señaló Luis Mario Báez, es el de “evitar las especulaciones de que íbamos a abrir todas las calles en un solo momento; se van a abrir y cerrar para seguir con el suministro de mercancías a negocios, que puedan tener toda la superficie de accesibilidad y la intención es que sea una obra controlada y ordenada dado que el fundamento es que la gente siga vendiendo”.

Una semana después de que comiencen los trabajos en la Avenida Hidalgo, el funcionario informó que arrancarán las obras en la calle Tacuba, iniciando en la zona de la Fuente de los Faroles y concluyendo a la altura de la calle Aguascalientes.

Este tramo también se dividirá en secciones y la calle se abrirá a la mitad, a fin de permitir la entrada de suministros a los negocios, de los camiones de basura y otros servicios y de los clientes que quieran ingresar a los estacionamientos de esta calle.

El 80 por ciento del tiempo que dure la obra, precisó, se estará dejando activo el flujo vehicular en la Rinconada de Catedral, hasta que al final se proceda a su intervención y por tanto a su cierre, una vez que esté libre el paso por las otras dos calles, la Tacuba y la Avenida Hidalgo.

Las obras que prevén concluirse entre el 24 y 25 de marzo, indicó, se estarán realizando de sur a norte, de forma que los cortes en el servicio de la red hidráulica únicamente sean de tres a cuatro horas, y no de manera constante.

Primera empresa, Windstone Constructions

Luis Mario Báez señaló que los recursos con los que se llevarán a cabo estas obras provienen de dos fondos. Los 15 millones de pesos que se aplicarán en la Avenida Hidalgo han sido aportados por el Fondo Nacional de la Cultura y las Artes (Fonca), y los otros 15 millones para el resto de los trabajos, es dinero del área de cultura de las Asociaciones de Ciudades Patrimonio.

Este presupuesto total de 30 millones de pesos viene ya etiquetado para trabajos de “reposición integral de las redes de infraestructura básica”, y agregó que “nos ahorramos tiempo y recursos” porque en Zacatecas ya existe el cableado subterráneo, por lo que las obras se centrarán en el agua potable y el drenaje.

Los primeros 15 millones que serán para las obras de la Avenida Hidalgo, precisó, serán ejercidos por una empresa local llamada Windstone Constructions, mientras que todavía está en proceso el fallo de la licitación para los otros trabajos. Esta resolución, puntualizó, podrá conocerse a partir del próximo lunes.

En el caso de la empresa Windstone, sostuvo que “el ayuntamiento fue muy transparente en el tema de las bases de la licitación”, a fin de evitar situaciones como las que se han vivido con retrasos en otros trabajos hechos en el mismo Centro Histórico.

En este sentido, expuso que antes de la selección de la compañía “quedó debidamente establecido que la empresa debería tener solvencia económica, técnica, equipo, maquinaria y asegurar los suministros, que es lo que no se cuidó en otras calles que se aletargaron los tiempos”.

El ayuntamiento, añadió, estará haciendo verificaciones semanales, y se reservó el derecho de contratar a otras empresas para que apoyen en las obras, en caso de que la compañía ahora encargada “no dé el ancho”, es decir, si hay retrasos en los trabajos.

Hay apertura al diálogo, asegura

En cuanto a la comunicación que ha tenido el ayuntamiento con los comerciantes del Centro Histórico, y tras los señalamientos hechos por los propietarios de negocios en las zonas que se verán afectadas por las obras respecto a la falta de información formal sobre estos trabajos, Luis Mario Báez expuso que “hemos detectado que hay mucha especulación y desinformación”.

Señaló que “tenemos todos los elementos” para demostrar que han tenido reuniones con ellos, en las que se les han dado a conocer los detalles de las obras, la forma en la que se llevarán a cabo los trabajos y los tiempos.

Respecto al trato diferencial que se ha criticado por parte de comerciantes de la capital, concluyó que “lo que pasa es que nosotros nos confiamos a la organización que precisamente nos hicieron saber que era quien coordinaba a todos los comerciantes. Luego nos dimos cuenta que no los coordinaba a todos, sino que generaban grupos; pero tenemos toda la apertura para hablar con todos si no existe una representación real”.