Colonias más inseguras en Guadalupe no fueron las primeras beneficiadas con cambio de luminarias

El objetivo del cambio de luminarias en el municipio de Guadalupe fue “el reducir los índices de inseguridad, el dar mayores condiciones para la convivencia familiar”, recordó el alcalde Enrique Flores Mendoza; sin embargo, la incidencia delictiva no fue uno de los elementos tomados en cuenta para elegir el orden de la renovación del alumbrado público, es decir, las colonias con peores niveles de inseguridad no fueron las primeras beneficiadas.

El presidente municipal señaló que se inició “por las colonias que estuvieron cumpliendo arriba del promedio histórico en el pago del predial, a las que beneficiamos con el programa ‘V de vuelta’, como un incentivo o reconocimiento a esa corresponsabilidad ciudadana”, mientras que ahora ya la ruta que se seguirá para hacer la sustitución de luminarias responderá a “la propia logística de la empresa” que se está encargando de hacer estos cambios.

Hasta el momento, sostuvo, se han realizado estos trabajos en unas 45 colonias de las 450 que tiene el municipio y precisó que, aparte de la zona urbana, también se incluyen en este proyecto de renovación de más de 15 mil 800 luminarias las 23 comunidades rurales que tiene el municipio.

Por la lógica usada para llevar a cabo este proyecto de cambio del alumbrado público, aún hay zonas con altos índices delictivos como Villas de Guadalupe y Las Quintas que no se han beneficiado con la mejora en las luminarias.

Estas dos colonias, dijo, “lamentablemente no fueron de las que estuvieron por arriba del promedio histórico”; sin embargo, refirió que “al final del día se van a beneficiar todas y cada una de las colonias. No es un programa con exclusividad, es solamente de tiempos”.

Por ello, insistió en que a partir de enero la empresa ha informado que estará quintuplicando el número de brigadas que trabajan en este proyecto para adelantar la conclusión del mismo de mayo, que se tiene como plazo límite, al mes de marzo.

Esta intención la resaltó sosteniendo que la empresa es la principal interesada en comenzar con la operación del nuevo equipamiento lo antes posible, a fin de poder comenzar a tener ahorros de energía y, por ende, poder empezar a “recapitalizar su inversión”.

Flores Mendoza señaló que desde el ayuntamiento están pendientes de los trabajos porque no sólo consisten en la renovación de las luminarias, sino que también se están llevando a cabo los cambios en el cableado para pasar de una base de cobre a una de aluminio y, así, evitar los robos de este material.

Expuso que también se están instalando ya los nuevos medidores de la Comisión Federal de Electricidad (CFE), los cuales destacó que “nos permitirán tener en tiempo real una medición exacta del consumo de energía pero, sobre todo, del funcionamiento de las luminarias; es decir, podremos saber en horas la vida útil que le pudiera quedar a una luminaria para poderla estar sustituyendo antes de que esté fuera de servicio”.