Osorio Chong niega que se condicione seguridad ciudadana

“Nosotros no estamos condicionando el apoyo. No estamos condicionando el respaldo absolutamente a nadie. Porque nosotros como ustedes, como todos, servimos a la sociedad mexicana”, aseguró el secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong. Foto La Jornada

Ciudad de México. El secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong, señaló que las autoridades federales no condicionan su apoyo para garantizar la seguridad de la ciudadanía.

“Nosotros no estamos condicionando el apoyo. No estamos condicionando el respaldo absolutamente a nadie. Porque nosotros como ustedes, como todos, servimos a la sociedad mexicana”. Y agregó que en ese sentido, el trabajo de la Policía Federal (PF) no busca ningún reconocimiento sino que es su labor y deber.

Al encabezar la ceremonia Mérito y Reconocimiento 2017, donde se galardonó y promociona más de 2 mil policías federales, Osorio Chong llamó a los gobiernos estatales y municipales a fortalecer sus corporaciones policiacas a fin de enfrentar la difícil situación de violencia que atraviesa el país.

“Hoy donde las capacidades institucionales locales no pueden hacerle frente a la delincuencia. Hoy en estos municipios donde no se forman policías y no se cumple con la responsabilidad constitucional que se tiene que prestar auxilio y seguridad a la población (hay presencia de las corporaciones federales). Hoy lo hacemos en Estados donde no se forman policías, donde no se capacitan, donde no se está haciendo lo que le toca a una entidad, y tienen que entrar entonces nuestras fuerzas armadas y la PF”.

El funcionario federal dijo que ante las dificultades que en la materia se los gobiernos locales tiene que hacer su parte, y las corporaciones locales deben capacitarse, prepararse y adiestrarse al igual que lo ha hecho la PF, que es la institución con más confianza entre la ciudadanía, dijo.

“Acompañamos en lo local. Pero lo local tiene que hacer su parte. No se puede seguir pasando el tiempo, esperando o una reforma legal que se presta a politizar, como sucedió con el tema del mando único o mixto, y con ello se aleje de la responsabilidad que constitucionalmente se tiene en lo local y municipal. No pueden estar haciendo nuestra PF y las fuerzas armadas el trabajo que toca a las corporaciones locales”.

Finalmente, Osorio Chong aseveró que se trabajará el próximo año para votar que el crimen organizado saque ventaja del proceso electoral en puerta.