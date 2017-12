Rechaza Meade conexión con Elba Esther Gordillo

José Antonio Meade asistió al registro de Mikel Arriola como candidato del PRI a la jefatura de gobierno de la Ciudad de México. Foto La Jornada

Ciudad de México. José Antonio Meade, precandidato presidencial del PRI, dijo que no hay una relación entre el caso de la exdirigente magisterial Elba Esther Gordillo y la firma de una coalición electoral con el partido Nueva Alianza, mismo que -aseveró- está desvinculado a la también exsecretaria general del tricolor, arrestada al inicio de este sexenio y a quien ayer se le concedió la prisión domiciliaria. Igualmente, avaló la Ley de Seguridad Interior, aprobada esta mañana en el Congreso, porque –dijo- da certeza al ciudadano y a las propias fuerzas armadas.

“Es muy importante darse cuenta que como en muchas otras cosas, la correlación no es coincidencia, la correlación no es causalidad. Yo creo que se llevó un proceso, se está aplicando la ley y no tiene nada que ver con lo que estamos viendo en lo político. No hay una vinculación entre el Panal y la exsecretaria general (del sindicato de maestros). Son temas que se están viendo por separado, como debe de ser”, dijo al término del registro de su excompañero de gabinete Mikel Arriola, quien será postulado como candidato del PRI a la jefatura de gobierno de la Ciudad de México.

Subrayó que Gordillo (impulsora de la creación del partido Nueva Alianza, lo que le generó la expulsión del PRI) está sujeta a un proceso, se está observando la ley y así es como debe de ser, “se está haciendo un gran esfuerzo por desvincular la política con los procesos judiciales”.

Meade Kuribreña se refirió también a la aprobación de la Ley de Seguridad Interior (esta mañana se concluyó el proceso legislativo de la polémica normatividad). La discusión, dijo, no es binaria, de si están o no las fuerzas armadas (en las tareas de seguridad); lo que la ley prevé es cuándo, cómo y bajo qué modalidades y circunstancias.

“Esto da certeza a las Fuerzas Armadas, al ciudadano, y nos da un marco más moderno que se puede modificar, perfeccionar, un buen punto de partida, donde ambos, Fuerzas Armadas y ciudadano, tienen certeza de cómo se van a conducir y bajo qué marco, que era algo que le hacía mucha falta al país”.

Entrevistado en la sede nacional del PRI, Meade dijo que es conveniente el diálogo y esta ley fue aprobada en un contexto en el que se escucharon muchos puntos de vista. “Siempre son instituciones que se pueden perfeccionar, ver si se están resolviendo o no los problemas, pero por primera vez ahora tenemos un marco que da certeza, nos quita del debate si están fuera o dentro y nos mete al debate de qué, cómo, cuando y por cuánto tiempo se puede hacer. Eso a todos nos da certeza”, subrayó.