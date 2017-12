Pide AMLO tranquilidad ante aprobación de Ley de Seguridad Interior

Al iniciar una gira con la precandidata a la jefatura de Gobierno, Claudia Sheinbaum Pardo, Andrés Manuel López Obrador dijo que "siempre vamos a ser respetuosos de las libertades individuales y colectivas". Foto La Jornada

Ciudad de México. El precandidato presidencial de Morena, Andrés Manuel López Obrador, pidió estar tranquilos luego de que se aprobó la Ley de Seguridad Interior que regula la intervención de las fuerzas armadas en tareas de seguridad pública al descartar que los militares se presten a reprimir al pueblo en un posible conflicto postelectoral.

Al iniciar una gira este viernes en la Ciudad de México con la precandidata a la jefatura de Gobierno, Claudia Sheinbaum Pardo, en la explanada de la delegación Tlalpan, sostuvo que es posible que el gobierno use a las fuerzas armadas para cometer un fraude.

Pero, aclaró, “los soldados, la tropa, están con nuestro movimiento y van a desobedecer cualquier orden que signifique imponer al próximo presidente de México”.

Reiteró que la ley aprobada esta mañana en la Cámara de Diputados y turnada ya al Ejecutivo federal para que la promulgue, no toma en cuenta que el Presidente de la República es el comandante de las fuerzas armadas y cuando “muy pronto” asuma ese cargo, “no se va a dar ninguna orden para que ninguna fuerza militar ni policiaca reprima al pueblo, por eso estén tranquilos”.

Llamó a quienes están preocupados por esta ley a que “mejor se ocupen en que triunfemos con mucha ventaja para que no puedan hacer nada los de la mafia del poder”.

En el acto, López Obrador debió salir al paso también de las críticas que suscitó la coalición de Morena con el Partido Encuentro Social, por sus posturas confesionales, a lo que dijo que su partido nunca hará acuerdos políticos a cambio de sus principios e ideales.

Dijo que en su caso sigue el pensamiento de Ignacio Ramírez, “que decía: Soy liberal, pero me hinco donde se hinca el pueblo y respeto la religión del pueblo”.

“Cuando hablo del respeto a las libertades, incluyo el respeto a la diversidad sexual, siempre vamos a ser respetuosos de las libertades individuales y colectivas. Que nadie tenga dudas ni desconfíe y que quede claro, para todos, de manera especial para la comunidad gay, no somos oportunistas, no luchamos sólo por los votos, luchamos por ideales y no tienen nada que temer, vamos a respetar la diversidad sexual”.

Posteriormente, agregó, en su cuenta de Twitter: “Nunca hemos hecho acuerdos comprometiendo principios o ideales. Creemos en el Estado laico, no somos antirreligiosos y respetamos las libertades consagradas en la Constitución y las leyes”.

Sheinbaum Pardo, quien regresó a la demarcación que gobernó hasta hace unos días, ahora como precandidata, aseguró que se acabará con la corrupción que se ha incrustado en áreas del gobierno y de la Asamblea Legislativa y se restablecerá la austeridad republicana que había dejado en su administración López Obrador, lo que generará ahorros por unos 25 mil millones de pesos con los que se financiará una mayo infraestructura y programas sociales, como 100 mil acciones de vivienda y la instalación de 300 ciberescuelas en las que los jóvenes podrán concluir sus estudios.

López Obrador continuará esta tarde con un acto en la explanada de la delegación Coyoacán y posteriormente acudirá a la presentación de una película documental en la que se da a conocer su vida.